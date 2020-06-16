«Работа оптимизирована после первой проверки»: Нижегородский минтранс не обнаружил очередей у офисов «Ситикарда»

После того, как в социальных сетях и СМИ появилась информация о многокилометровых очередях у офисов «Ситикарда», минтранс Нижегородской области организовал ряд проверок. Уже утром 16 июня ситуация стабилизировалась, компания оптимизировала работу после первого же предупреждения.

- Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области во вторник утром не выявило очередей у офисов «Ситикарда». Ведомство провело повторную проверку, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, 15 июня нижегородцы выстроились в огромные очереди после того, как обнаружили, что их транспортные карты до сих пор не разблокированы. Они должны были заработать еще несколько дней назад, однако оказалось, что льготные проездные действуют далеко не у всех. На фотографиях, разлетевшихся по пабликам в Интернете, видно, как люди толпятся у пунктов «Ситикарда», не соблюдая дистанцию. Через несколько часов представители компании сообщили «Комсомолке», что работа офисов оптимизирована. Вскоре возле пунктов обслуживания появилась разметка, чтобы нижегородцы могли соблюдать дистанцию.

КОНКРЕТНО

Пролонгировать электронные льготные безлимитные проездные, а также месячные проездные студентов и школьников нижегородцы могут, приложив транспортную карту, на которую был записан проездной, либо к валидатору у кондуктора, либо к стационарному терминалу. После этого пассажир получит распечатанный чек о продлении действия проездного и билет.

Для продления срока действия электронных льготных проездных на 20 и 40 поездок пассажирам нужно приложить свою транспортную карту к устройству проверки баланса «Ситикард» на любой станции нижегородского метро или в МФЦ Нижнего Новгорода. Также доступно продление срока действия таких проездных при помощи мобильного телефона на платформе Аndroid с функцией NFC и установленным приложением «Ситикард».

Кроме того, нижегородцы могут обратиться в пункт обслуживания оператора. Таким же образом продлеваются неиспользованные поездки по льготным проездным студентов на канатной дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это просто издевательство!»: Нижегородцы выстроились в огромные очереди, чтобы разблокировать транспортные карты

Однако в компании «Ситикард» настаивают, что «очередей и ажиотажа в пунктах нет» (подробности)

«Проблема будет решена»: «Ситикард» оптимизировал работу всех офисов во избежание гигантских очередей

Власти попросили пенсионеров обратиться к родственникам, чтобы те разблокировали их карты дистанционно (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.