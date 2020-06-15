2020-06-15T16:43:44+03:00
Общество

«Проблема будет решена»: «Ситикард» оптимизировал работу всех офисов во избежание гигантских очередей

Власти попросили пенсионеров обратиться к родственникам, чтобы те разблокировали их карты дистанционно
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: https://vk.com/novgorod_52
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Компания «Ситикард» оптимизировала работу всех офисов во избежание очередей после проверки, которую ей устроил региональный минтранс. Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ведомства, вскоре возле пунктов обслуживания должна появиться разметка, чтобы нижегородцы могли соблюдать дистанцию. Причем нанести ее планируется не только в помещениях, но и на улице.

- Ситуация, конечно, недопустимая. Мы изначально проговаривали с «Ситикардом», что должна быть возможность все карты разблокировать дистанционно. Сегодня мы ждем, что проблема будет решена. При этом хочу обратиться к пенсионерам: берегите себя, пожалуйста, особенно в этот период! Мы понимаем, что для вас привычнее оформлять карты очно. Но если у вас есть дети и внуки, попросите их разблокировать транспортную карту дистанционно с помощью мобильного приложения, - заявил и. о. замглавы минтранса Артем Бафанов.

В свою очередь директор «Ситикард» Юрий Рябиков сообщил, что специалисты компании теперь будут продлевать проездные прямо на улице с помощью специальных терминалов. При этом эксперт добавил, что большинству владельцев транспортных карт не нужно приходить в офис, чтобы разблокировать проездной.

- Просим только в крайнем случае, если возникли сложности, обращаться в пункт обслуживания оператора, - заключил Рябиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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