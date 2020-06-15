2020-06-15T12:40:59+03:00
Общество

«Это просто издевательство!»: Нижегородцы выстроились в огромные очереди, чтобы разблокировать транспортные карты

Однако в компании «Ситикард» настаивают, что «очередей и ажиотажа в пунктах нет» [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Перед офисом «Ситикард» на улице Ванеева выстроилась очередь из желающих разблокировать транспортные карты. Фото: Татьяна ГРАЧЕВА.Перед офисом «Ситикард» на улице Ванеева выстроилась очередь из желающих разблокировать транспортные карты. Фото: Татьяна ГРАЧЕВА.
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Пять дней прошло с момента возобновления действиях всех льготных проездных в Нижегородской области. Однако разблокировались транспортные карты далеко не у всех. И теперь нижегородцы вынуждены самостоятельно идти в пункты обслуживания «Ситикард», чтобы «оживить» проездные. Все бы ничего, только поток желающих вновь ездить на общественном транспорте по льготным картам настолько велик, что возле офисов «Ситикарда» в Нижнем Новгороде выстроились нескончаемые очереди.

- Это просто издевательство над людьми! Над пенсионерами! Очередь в «Ситикард» на улице Ванеева. Ситуация такова во всех трех пунктах приема граждан. Заблокировали карты автоматически, а чтобы разблокировать, нужно личное присутствие, - негодует житель приволжской столицы Глеб Шустов.

Нижегородцы идут нескончаемым потоком в «Ситикард», чтобы разблокировать свои транспортные карты..Видео: https://vk.com/typical_nn

Аналогичная ситуация в пункте обслуживания клиентов рядом с Московским вокзалом. Как рассказала нижегородка Ирина Страхова, в выходные очереди из желающих разблокировать льготные проездные были еще длиннее. Однако и сейчас в пункте около железной дороги не протолкнуться. На всякий случай женщина сняла происходящее внутри на камеру мобильного телефона.

- Сказали, все снимать и показывать, - объяснила Ирина.

Напомним, что изначально власти планировали разблокировать льготные проездные после снятия режима повышенной готовности. Но, понимая, что все больше людей сейчас будут выходить на работу, многие уедут на дачи, решили раньше возобновить их действие.

В итоге большая часть льготных карт, как уверяют в компании «Ситикард», была разблокирована автоматически. Для меньшей части «из-за технических особенностей» нужно лично прийти в пункт обслуживания для разблокировки. Но нижегородцев такой расклад не устраивает, и они буквально завалили своими жалобами страницу «Ситикарда» в соцсетях.

- Вы серьезно? На пенсионерах отрабатываете вашу сырую систему, которая больше издевается, чем спасает. Как получилось, что заблокировалось все мгновенно и безотказно? А разблокировать надо полдня в очереди потолкаться? И не факт, что попадешь, - возмущается Елена Малахова.

На что представители компании отвечают: «Большая часть льготных карт была разблокирована автоматически. Очередей и ажиотажа в пунктах нет». Тем временем в областном правительстве на проблемы с разблокировкой транспортных карт пока никак не отреагировали. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила в пресс-службу правительства региона официальный запрос.

КОНКРЕТНО

Пролонгировать электронные льготные безлимитные проездные, а также месячные проездные студентов и школьников нижегородцы могут, приложив транспортную карту, на которую был записан проездной, либо к валидатору у кондуктора, либо к стационарному терминалу. После этого пассажир получит распечатанный чек о продлении действия проездного и билет.

Для продления срока действия электронных льготных проездных на 20 и 40 поездок пассажирам нужно приложить свою транспортную карту к устройству проверки баланса «Ситикард» на любой станции нижегородского метро или в МФЦ Нижнего Новгорода. Также доступно продление срока действия таких проездных при помощи мобильного телефона на платформе Аndroid с функцией NFC и установленным приложением «Ситикард».

Если нет возможности продлить льготный проездной указанными способами, пользователь может обратиться в пункт обслуживания оператора. Аналогичным образом продлеваются неиспользованные поездки по льготным проездным студентов на Нижегородской канатной дороге.

Жуткая очередь перед пунктом обслуживания Ситикард .Видео: https://vk.com/typical_nn

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ИСТОЧНИК KP.RU

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