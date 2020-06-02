«Взял за хвост и ударил ее об асфальт»: В Нижнем Новгороде двое молодчиков едва не убили кошку

В последнее время нижегородцы все чаще сталкиваются со случаями жестокого обращения с животными. На днях под руку очередному уличному живодеру попалась бездомная кошка. О том, что случилось дальше, рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях.

- Это произошло в половине девятого вечера 29 мая в районе дома № 28 по улице Мокроусова, - написал нижегородец Роман Романов в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Молодой человек шел мимо дома. Увидев двух кошек, он абсолютно без причины схватил одну из них за хвост и со всего размаха ударил ее об асфальт. Хотел взять и вторую кошку, но женщина с балкона увидела и принялась кричать. Тогда он просто спокойно ушел.

Теперь местные жители ищут живодеров по изображению с камеры видеонаблюдения. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

К счастью, кошка выжила. Правда, по словам местных жителей, получила серьезные травмы: часть зубов у нее выбита, часть шатается.

- Пока врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, но вся мордочка у нее в крови, - рассказывает Роман Романов. – Это преступление попало на камеры видеонаблюдения. Теперь мы все ищем этого молодчика. Будем рады, если кто-то его узнает. Местные жители собираются обращаться в полицию.

Со своей стороны «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом.

- Обращений со стороны местных жителей к нам пока не поступало, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Однако мы начали доследственную проверку по факту публикаций в СМИ.

Напомним, за последнее время это уже не первый случай жестокого обращения с животными. Одна из самых громких историй произошла в начале года в Арзамасе. Там старушки за 150 рублей наняли двух местных жителей, чтобы убить бездомную дворнягу. Те учинили жестокую расправу над животным прямо на глазах детей. Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

В Нижнем Новгороде двое молодчиков едва не убили кошку.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru