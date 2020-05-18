«Старушки наняли убийц для дворняги за 150 рублей»: «Собачьим киллерам» из Арзамаса грозит пять лет тюрьмы

Эта громкая история прогремела на всю Нижегородскую область еще в январе 2020 года – в небольшом городке Арзамасе местные бабушки-пенсионерки обозлились на бездомную дворнягу. Чтобы избавиться от опостылевшего животного, они скинулись с копеечной пенсии и подготовили местных жителей расправиться с беднягой. Жизнь собаки они оценили всего в 150 рублей!

- Два жителя села в обеденный перерыв прямо на глазах у детей повесили собаку, - рассказала «Комсомолке» зоозащитница Светлана Долбунова. - И пока та дергалась в петле, они монтажкой перебивали ей ребра и голову.

Надо сказать, что эта бездомная собака уже давно стала другом всей местной детворы. Ни одна игра, ни одна прогулка не обходилась без Шарика. Поэтому такая расправа с их пушистым другом стала для них настоящим потрясением. Они пытались отстоять бедолагу, но не смогли.

- После долгих издевательств над животным эти изверги забросили ее в яму, - рассказывает Светлана. – Видимо, думали, что она уже не выживет. Дети пытались бросать туда еду, но не смогли. Достать оттуда саму собаку они, конечно, тоже не смогли.

В своей страшной темнице собака провела трое суток – под гнилыми досками, без еды и воды. К счастью, в конечном итоге на помощь животному подоспели волонтеры. С огромным трудом они смогли вызволить дворнягу из заточения, а потом отвезли ее к медикам.

- Это можно считать настоящим чудом, но собака выжила, - рассказала Светлана Долбунова. – Лечить ее пришлось долго, но в конечном итоге мы ее выходили. Конечно, полностью восстановиться она не смогла. Но жить она будет!

А вот самим «собачьим киллерам» придется не сладко. Вскоре после публикации материала об этой жуткой истории к делу подключились правоохранительные органы.

- Арзамасской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего и 27-летнего жителей Арзамасского района, - говорится в сообщении Нижегородской областной прокуратуры. – Их обвиняют в совершении преступления по статье «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских повреждений, повлекшее его увечье, и совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением садистских методов». Сейчас уголовное дело направлено в суд. По этой статье преступникам грозит до пяти лет тюрьмы.

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