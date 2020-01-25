«Переломали ребра и повесили на глазах у детей»: Деревенские бабушки наняли киллеров для бездомной дворняги

Чудовищная история произошла на днях в небольшом селе Шатовка в Нижегородской области – здесь бабушки-пенсионерки скинулись и «заказали» убийц для бездомной дворняги. Ее жизнь они оценили в 150 рублей. Подробности этой жуткой истории рассказала местная жительница, зоозащитница Светлана Долбунова.

- Этим старухам помешала бездомная собака, которая прибилась к дому. Они собрали 150 рублей и наняли убийц, - написала Светлана в группе «Регион-52». - Два недочеловека, жителя села в обеденный перерыв, на глазах у малолетних детей и просто прохожих повесили собаку, которая была другом всех местных детей. Пока собака дергалась в петле, они монтажкой перебивали ей ребра и голову.

К слову, именно местная детвора и пришла на помощь бедняжке. Они сами разыскали волонтеров и рассказали подробности этой истории.

Жизнь дворняги бабушки оценили в 150 рублей. ФОТО: Светлана Долбунова

- Дети пытались бросить в ту яму еду, но не смогли, - рассказала Светлана Долбунова. - Трое суток собака, перебитая, без еды и воды, пролежала под гнилыми досками. Достать ее оттуда удалось с огромным трудом. На ней нет живого места.

К счастью, собаке удалось выжить. Сейчас она находится в приюте, где ей делают уколы и капельницы.

- Нам еще предстоит ее обследовать, лечить и пристраивать. На прежнее место ей дороги нет. Ту ласку и добро, которое она дарила детям, вернулось к ней историей ее спасения этими ребятами.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.