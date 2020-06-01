Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 июня 2020 года: Впервые за две недели число зараженных за сутки превысило 300 человек

По данным на 01:00 1 июня 2020 года, в Нижегородской области коронавирусом заболели более 9,8 тысячи человек. Впервые с середины мая количество подтвержденных случаев за сутки превысило отметку в 300 человек.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, каждый день число новых зараженных зависит от ситуации, которая складывалась около двух недель назад. У СOCID-19 достаточно долгий инкубационный период.

При этом около 40% заболевших в регионе находятся на амбулаторном лечении - у них либо совсем нет симптомов, либо коронавирус протекает в легкой форме.

- Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, в последний весенний месяц стало известно о том, что вирус побороли еще 25 жителей региона. Таким образом, число выздоровевших увеличилось до 3 695 человек.

С начала пандемии в Нижегородской области скончались 98 зараженных коронавирусом. У каждого из них течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. В настоящий момент более 2,2 тысячи жителей с подтвержденным коронавирусом находятся в больницах.

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