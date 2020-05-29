Почти 400 нижегородцев вернулись домой из-за границы с 15 апреля

29 Май 2020 2020-05-29T17:41:30+03:00

Больше всего туристов застряло в Индии, Индонезии, США и Таиланде

Изменить размер текста: A A

За период с 15 апреля по 29 мая в Нижегородскую область из-за границы смог вернуться 391 житель региона. Об этом сообщают в департаменте внешних связей регионального правительства.

Наибольшее количество нижегородцев застряло во время пандемии в Индии – 66 человек и Индонезии – 59 человек, а также в США – 41 человек и Таиланде – 34 человека. Кроме того, 50 человек вернулись в Нижегородскую область из десяти различных стран Европы.

Еще 28 человек должны прилететь буквально в ближайшие дни – так, 29 мая в Москву прилетит борт из Франкфурта-на-Майне с четырьмя жителями Нижегородской области, а на 30 мая и 2 июня запланированы вылеты из Лондона и Мадрида. Кроме того, 1 июня намечен вывоз туристов из Майами.

- Мы предпринимаем все усилия, чтобы нижегородцы вернулись домой. Мы благодарны за содействие правительству России и посольствам РФ в разных странах, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU