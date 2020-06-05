Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже вплотную приблизилось к отметке в 11,5 тысячи человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 330 жителей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 5 625 заболевших находятся на територии областного центра, остальные 5 874 случая зафиксированы в районах и городских округах. Антирейтинг по-прежнему возглавляет Павловский район, где опасную инфекцию подхватили 767 жителей. Еще 412 случаев подтверждены в Дивеевском районе, 404 - в Кулебакском и 373 - на Бору.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать решения для ее стабилизации.

На сегодняшний день карантин продолжает действовать в четырех населенных пунктах региона: Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 1 июня:

Ардатовский – 124 случая

Арзамас – 148 случаев

Арзамасский – 47 случаев

Балахнинский – 165 случаев

Богородский – 347 случаев

Большеболдинский район – 30 случаев

Большемурашкинский – 5 случаев

Бор – 373 случая

Бутурлинский – 27 случаев

Вадский – 9 случаев

Варнавинский район – 10 случаев

Вачский – 55 случаев

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 13 случаев

Володарский – 93 случая

Воротынский – 17 случаев

Воскресенский – 50 случаев

Выксунский – 115 случаев

Гагинский – 23 случая

Городецкий – 138 случаев

Д.Константиновский – 59 случаев

Дзержинск – 324 случая

Дивеевский – 412 случаев

Княгининский - 7 случаев

Ковернинский – 18 случаев

Краснобаковский – 16 случаев

Краснооктябрьский – 152 случая

Кстовский – 246 случаев

Кулебакский – 404 случая

Лукояновский – 56 случаев

Лысковский – 85 случаев

Навашинский – 156 случаев

Павловский – 767 случаев

Первомайский – 14 случаев

Перевозский – 24 случая

Пильнинский – 71 случай

Починковский – 185 случаев

Семеновский – 264 случая

Сергачский – 184 случая

Сеченовский – 54 случая

Сокольский – 14 случаев

Сосновский – 101 случай

Спасский – 37 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 14 случаев

Уренский – 28 случаев

Чкаловский – 23 случая

Шарангский – 11 случаев

Шатковский – 127 случаев

Шахунский – 85 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 5 625 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 5 июня, составляет 11 499 человек - за последние сутки стало известно еще о 330 случаях. При этом 4 637 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 125.

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