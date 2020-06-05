Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже вплотную приблизилось к отметке в 11,5 тысячи человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 330 жителей.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 5 625 заболевших находятся на територии областного центра, остальные 5 874 случая зафиксированы в районах и городских округах. Антирейтинг по-прежнему возглавляет Павловский район, где опасную инфекцию подхватили 767 жителей. Еще 412 случаев подтверждены в Дивеевском районе, 404 - в Кулебакском и 373 - на Бору.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать решения для ее стабилизации.
На сегодняшний день карантин продолжает действовать в четырех населенных пунктах региона: Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 1 июня:
Ардатовский – 124 случая
Арзамас – 148 случаев
Арзамасский – 47 случаев
Балахнинский – 165 случаев
Богородский – 347 случаев
Большеболдинский район – 30 случаев
Большемурашкинский – 5 случаев
Бор – 373 случая
Бутурлинский – 27 случаев
Вадский – 9 случаев
Варнавинский район – 10 случаев
Вачский – 55 случаев
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 13 случаев
Володарский – 93 случая
Воротынский – 17 случаев
Воскресенский – 50 случаев
Выксунский – 115 случаев
Гагинский – 23 случая
Городецкий – 138 случаев
Д.Константиновский – 59 случаев
Дзержинск – 324 случая
Дивеевский – 412 случаев
Княгининский - 7 случаев
Ковернинский – 18 случаев
Краснобаковский – 16 случаев
Краснооктябрьский – 152 случая
Кстовский – 246 случаев
Кулебакский – 404 случая
Лукояновский – 56 случаев
Лысковский – 85 случаев
Навашинский – 156 случаев
Павловский – 767 случаев
Первомайский – 14 случаев
Перевозский – 24 случая
Пильнинский – 71 случай
Починковский – 185 случаев
Семеновский – 264 случая
Сергачский – 184 случая
Сеченовский – 54 случая
Сокольский – 14 случаев
Сосновский – 101 случай
Спасский – 37 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 14 случаев
Уренский – 28 случаев
Чкаловский – 23 случая
Шарангский – 11 случаев
Шатковский – 127 случаев
Шахунский – 85 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 5 625 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 5 июня, составляет 11 499 человек - за последние сутки стало известно еще о 330 случаях. При этом 4 637 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 125.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»