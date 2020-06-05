Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года: Выявлено 330 новых случаев заражения
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области вплотную подошло к отметке 11,5 тысяч человек. По данным на 5 июня, диагноз был подтвержден еще у 330 жителей региона. 161 человек полностью излечился от коронавируса, три пациента скончались.
Отметим, что Нижегородская область стабильно занимает четвертую строчку рейтинга российских регионов по числу подтвержденных случаев COVID-19. Впереди только Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург. Там количество заболевших составило 1855, 762 и 378 человек соответственно.
В регионе перепрофилированы 19 медицинских учреждений, в тех районах, где созраняется неблагоприятная обстановка по заболеваемости коронавирусом – Кстово, Кулебаки, Дзержинск, Богородск и Павлово.
Напомним, что для нижегородцев с бессимптомным коронавирусом готовят дополнительные койки в больницах.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 4 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 11499 человек;
- число умерших выросло до 125 человек;
- число выздоровевших выросло до 4637 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»