Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 июня 2020 года: Выявлено 330 новых случаев заражения

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области вплотную подошло к отметке 11,5 тысяч человек. По данным на 5 июня, диагноз был подтвержден еще у 330 жителей региона. 161 человек полностью излечился от коронавируса, три пациента скончались.

Отметим, что Нижегородская область стабильно занимает четвертую строчку рейтинга российских регионов по числу подтвержденных случаев COVID-19. Впереди только Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург. Там количество заболевших составило 1855, 762 и 378 человек соответственно.

В регионе перепрофилированы 19 медицинских учреждений, в тех районах, где созраняется неблагоприятная обстановка по заболеваемости коронавирусом – Кстово, Кулебаки, Дзержинск, Богородск и Павлово.

Напомним, что для нижегородцев с бессимптомным коронавирусом готовят дополнительные койки в больницах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 4 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 11499 человек;

- число умерших выросло до 125 человек;

- число выздоровевших выросло до 4637 человек.

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