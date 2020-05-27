Косолапое семейство: Медведица с тремя медвежатами вышла к людям в Керженском заповеднике

Медведица с тремя медвежатами попала в объектив сотрудника Керженского заповедника.

- «Главному оленеводу» Сергею Сурову и госинспектору Шумилову во время авторейда по территории Керженского заповедника перешли дорогу медведи - самка с тремя двухгодовалыми медвежатами, - рассказали в пресс-службе заповедника.

Медвежьи следы в Керженском заповеднике. Фото Сергея Сурова, http://www.kerzhenskiy.ru/

Причем перед встречей с косолапыми мужчины заметили на грязи следы хищников. А позже смогли запечатлеть семью Топтыгиных на фотокамеру.

- Позже было установлено, что два года назад эта же медведица с тремя маленькими медвежатами отмечалась на материалах фотоловушек. В прошлом году 1 апреля ее засняли у берлоги с этими же тремя медвежатами. Как они выросли! - обратили внимание в заповеднике.

Косолапое семейство гуляет в Керженском заповеднике. Фото Сергея Сурова, http://www.kerzhenskiy.ru/

Осенью 2019 года «Комсомолка» рассказывала, что медвежата из нижегородского зоопарка «Мишутка» нашли маму в Керженском заповеднике. Тогда медведицу с новыми детьми зафиксировали фотоловушки.

А этой весной крошка медвежонок выбежал на дорогу в Борском районе. Нижегородцы сняли малыша на камеру мобильного телефона.

Самка с тремя двухгодовалыми медвежатами в Керженском заповеднике.Видео: http://www.kerzhenskiy.ru/

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