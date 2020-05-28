2020-05-28T15:38:02+03:00
Происшествия

«Приревновал к молодухе»: Житель Уренского района пытался зарезать своего знакомого

Поножовщина произошла в селе Карпуниха в майские праздники
Анна МИГАЛОВА
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Житель Уренского района пытался зарезать своего знакомого.Житель Уренского района пытался зарезать своего знакомого.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель села Карпуниха Уренского района едва не зарезал своего знакомого, приревновав его к сожительнице. Инцидент произошел в разгар майских праздников, рассказал «Комсомольской правде» источник в полиции.

Звонок от хозяина дома, в котором произошла поножовщина, поступил в дежурную часть полвторого утра 8 мая. Мужчина сбивчиво рассказал, что товарища ранили ножом прямо у него на глазах. Прибывшие на место преступления правоохранители выяснили, что 53-летний Игорь Ковалев (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.) из-за ревности к своей 35-летней зазнобе набросился с ножом на друга хозяина дома.

- Сначала ткнул куда-то в грудину, затем - аккурат в брюхо, - сообщил владелец жилплощади, где произошел инцидент. - Называется, приревновал к молодухе.

Пострадавшего на «Скорой» доставили в Уренскую районную больницу - на экстренную операцию. А его обидчика привезли в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия. Там Ковалев и признался в содеянном.

- В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, - уточнил собеседник «КП-Нижний Новгород».

Кстати, арестованный прежде судим не был, в отличие от его жертвы - 61-летний мужчина, который находится сейчас в реанимации, отсидел за кражу и незаконное хранение оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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