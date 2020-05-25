Жительница Заволжья пырнула знакомого ножницами после стрижки в майские праздники

Пьяная потасовка едва не закончилась трагедией в селе Пурех Чкаловского района. Инцидент произошел в майские праздники, рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Информация о раненом пациенте Чкаловской ЦРБ поступила в полицию около 15.00 10 мая от фельдшера скорой помощи. Женщина доложила, что у нетрезвого мужчины проникающее ножевое ранение в брюшной полости и, по его словам, на него напали на улице.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что потасовка произошла не на улице, а в частном доме.

- В общем, оказалось, что 49-летний Андрей Ковылин (имя и фамилия героя изменены. - Прим.ред.) на пару дней перебрался к своему другу. Причем друг-то не привлекался, судим не был, а вот сам Ковылин в тюрьме сидел и не раз, - сообщил собеседник «Комсомолки».

В День Победы к мужчинам в гости пришла 45-летняя знакомая из Заволжья. Первый день все шло как по маслу: бокал за бокалом, шум, веселье. А на утро обнаружили, что запасы алкоголя иссякли. Потому хозяину пришлось идти в магазин - праздники ведь в самом разгаре!

Хозяин - за порог, а Ковылин быстренько - к знакомой: «Подстриги, а? Совсем оброс». Она и согласилась. Причем оба были выпившими, еле на ногах держались. Управилась гостья быстро, однако «клиенту» результат пришелся не по душе. Вот и сцепились как кошка с собакой.

- Ах, так! Получай, - прорычала «парикмахерша» и воткнула ножницы аккурат в Андреево брюхо.

А поняв, что натворила, скорее позвонила в скорую. Та приехала, забрала истекающего кровью мужчину и увезла в центральную районную больницу. Там его прооперировали и увезли в реанимацию.

- Напавшую на Ковылина задержали прямо на месте происшествия и доставили в отдел полиции для дачи показаний. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в полиции.

Кстати, судимости у нее нет, да и работы тоже не имеется.

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