«Живого места не осталось»: 71-летний пенсионер набросился на любовницу с вилкой

Вопиющий случай произошел в Сосновском районе Нижегородской области 4 апреля. Неоднократно судимый пенсионер набросился на свою сожительницу с вилкой, едва не лишив ее жизни. В итоге в отношении дебошира возбудили уголовное дело, сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Жуткий скандал, который чуть было не закончился трагедией, произошел в квартире, где 71-летний мужчина проживал вместе со своей любовницей.

- Чего-то ему не понравилось в поведении своей сожительницы. Вот и набросился с вилкой. Нет, вначале, конечно, была обычная ссора. А уже потом зачинщик схватился за металлическую вилку и начал ею тыкать в женщину. Живого места на ней после этого не было. - пояснил собеседник «Комсомолки».

Удары наносил хаотично: то в лицо, то в живот, то в грудь. Результаты медэкспертизы показали, что в общей сложности на теле жертвы - 25 резаных ран. Надо ли говорить, что состояние у пострадавшей после всего случившегося не самое лучшее.

По словам источника в полиции, сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». А когда выяснились все подробности инцидента, было решено возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Теперь пенсионеру, который не один раз отбывал наказание в тюрьме, но никогда не привлекался к административной ответственности, грозит лишение свободы на срок до двух лет либо арест на срок до шести месяцев.

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