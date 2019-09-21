Медвежата из нижегородского зоопарка «Мишутка» нашли маму в Керженском заповеднике

Фотоловушка в Керженском заповеднике поймали медведицу, которая гуляла сразу с пятью медвежатами, сообщили в пресс-службе заповедника.

- Снял карты памяти с двух фотоловушек на Черном Хуторе. Одна фотоловушка стоит в северо-восточной части вольера, вторая - в юго-восточном углу вольера. Обе фотоловушки 13 сентября зарегистрировали проход крупной медведицы с пятью медвежатами, - рассказал исполнитель проекта Керженского заповедника по восстановлению северного оленя Сергей Суров. - Звери шли с севера на юг, вдоль восточной стороны вольера, а затем повернули на запад по дороге. Эта медведица очень похожа на ту, которая была зарегистрирована на фотоловушке Андреем Евгеньевичем Волковым 4 сентября на бывшей УЖД недалеко от Черноречья, но, возможно, другая. Похоже, что два или три медвежонка из зоопарка, которых выпустили в Сазонихе в этом году в июле. Будем разбираться, так ли это.

Медведица приняла медвежат в свою семью. Фото: Керженский заповедник

Дело в том, что у бурого медведя рожается от одно до трех детенышей в одном помете. Пятеро медвежат – это крайне редкое явление. Именно поэтому специалисты считают, что семья медведицы увеличилась за счет приемышей. Однако для того, чтобы убедиться, ученым нужно будет наблюдать за этой многодетной семьей, так как у выпущенных медвежат нет ушных меток.

Напомним, три бурых медвежонка (два самца и одна самочка) из парка Швейцарии (ныне «Парк Приокский») были выпущены в Керженском заповеднике 19 июля 2019 года. Три дня звери жили в клетке, которая стояла в лесу. Таким образом они привыкали к звукам и запахам нового места жительства. Правда, самого крупного медведя – явного лидера, пришлось выпустить на день раньше остальных. Оказавшийся на свободе медведь немного успокоился, но родственников не оставил – ходил рядом, наблюдал, и даже успел закопать в землю замок от клетки.

Медвежата три дня привыкали к новому месту жительства.Фото: Керженский заповедник

После того, как выпустили остальных медвежат, один из них сразу убежал в лес. А второй долго не хотел уходить. Но лидер группы вернулся за ним, помотал головой и лапами, порычал – в общем, позвал за собой. Некоторое время звери находились недалеко от клетки, а затем отправились дальше, осваивать заповедные просторы.

КСТАТИ

Это уже второй выпуск зверей из зоопарка на территорию Керженского заповедника. Первый состоялся в сентябре 2016 года.

По данным «Летописи природы» в Керженском заповеднике обитает 15-20 особей бурого медведя. Чаще всего можно увидеть следы их жизнедеятельности: отпечатки лап, задиры на деревьях, помет. Попадают медведи и в объективы фотоловушек.