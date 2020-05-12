2020-05-12T21:56:26+03:00
Дом. Семья

«Как в заповеднике!»: Крошка медвежонок выбежал на дорогу в Нижегородской области

А белочка прогулялась по жилому комплексу в Нижнем Новгороде [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Крошка медвежонок выбежал на дорогу в Нижегородской области.Крошка медвежонок выбежал на дорогу в Нижегородской области.
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Юркая белка попала в объектив телефонной камеры нижегородца. Пушистую красавицу прохожий застукал возле дома на территории крупного жилого комплекса в Советском районе, а после выложил видео в паблике «Типичный Нижний».

- Вот эта маленькая белочка решила улучшить свои жилищные условия и переехала жить, видимо, с Щелоковского хутора в ЖК, - говорится в соцсетях. - Пушистая малышка уже который час гоняет между домами. Выбирает, наверное.

Нижегородец застукал белочку возле магазина на территории жилого комплекса.Видео: https://vk.com/typical_nn

Подписчики обрадовались малышке и предложили пока не отменять карантин по коронавирусу - пусть зверушки как следуют обоснуются в городе.

- Скоро будем жить как в заповеднике, - написал Василий Пупыркин.

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Медвежонок выбежал на трассу в Нижегородской области
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А спустя несколько часов в соцсетях появилось другое видео - уже с медвежонком. Косолапый выбежал на трассу на Бору, чем немало удивил автолюбителей.

- На самоизоляции Бор настолько очистился, что на улицы города вышли не только лисы и кабаны, но и медведи, - сообщила Екатерина Климович в своем Инстаграме.

Увидев вдалеке приближающуюся машину, малыш остановился посреди проезжей части. А затем, что называется, дал деру. От людей медвежий детеныш скрылся в лесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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