«Как в заповеднике!»: Крошка медвежонок выбежал на дорогу в Нижегородской области
Юркая белка попала в объектив телефонной камеры нижегородца. Пушистую красавицу прохожий застукал возле дома на территории крупного жилого комплекса в Советском районе, а после выложил видео в паблике «Типичный Нижний».
- Вот эта маленькая белочка решила улучшить свои жилищные условия и переехала жить, видимо, с Щелоковского хутора в ЖК, - говорится в соцсетях. - Пушистая малышка уже который час гоняет между домами. Выбирает, наверное.
Нижегородец застукал белочку возле магазина на территории жилого комплекса.Видео: https://vk.com/typical_nn
Подписчики обрадовались малышке и предложили пока не отменять карантин по коронавирусу - пусть зверушки как следуют обоснуются в городе.
- Скоро будем жить как в заповеднике, - написал Василий Пупыркин.
А спустя несколько часов в соцсетях появилось другое видео - уже с медвежонком. Косолапый выбежал на трассу на Бору, чем немало удивил автолюбителей.
- На самоизоляции Бор настолько очистился, что на улицы города вышли не только лисы и кабаны, но и медведи, - сообщила Екатерина Климович в своем Инстаграме.
Увидев вдалеке приближающуюся машину, малыш остановился посреди проезжей части. А затем, что называется, дал деру. От людей медвежий детеныш скрылся в лесу.
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ИСТОЧНИК KP.RU