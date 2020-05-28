2020-05-28T19:43:31+03:00
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«Просто гулял по огороду»: Редчайшего белого аиста увидели в Нижегородской области

Птица занесена в региональную Красную книгу [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Редчайшего белого аиста увидели в Нижегородской области.Редчайшего белого аиста увидели в Нижегородской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Последние несколько дней не перестают радовать нижегородцев удивительными встречами: в парке «Швейцария» горожане увидели целое семейство лисят, вблизи Керженского заповедника прогуливались очаровательные медвежата, а в Семеновском районе лосята открыли купальный сезон. И вот новая находка – краснокнижного белого аиста увидели на юге Нижегородской области. Для нашего региона это поистине удивительная встреча.

Увидеть белого аиста в Нижегородской области большая редкость. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Увидеть белого аиста в Нижегородской области большая редкость.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Он просто гулял по огороду, когда я его увидел, - рассказал «Комсомолке» нижегородец Роман Игнатьев. – Это невероятно красивая птица. Я им любовался минут десять, а потом он улетел.

Птица гуляла по огороду, не обращая внимания на окружающих. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Птица гуляла по огороду, не обращая внимания на окружающих.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для Нижегородской области белые аисты действительно редкие гости. Их привычным местом обитания считаются прибалтийские страны, а также Беларусь и Украина. А вот в России их можно встретить только в Калининграде и в Псковской области.

Местные жители наблюдали аиста в течение десяти минут. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Местные жители наблюдали аиста в течение десяти минут.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На самом деле это очень интересная находка, - пояснила «Комсомолке» заместитель руководителя нижегородского отделения Союза охраны птиц России Надежда Киселева. – Впервые белых аистов в Нижегородской области увидели в середине семидесятых годов в Тоншаевском районе. Их появление было связано с расширением ареала обитания. Но, к сожалению, они у нас не прижились – неизвестные приехали и расстреляли их гнездо. С тех пор аисты у нас появляются довольно редко – их можно встретить раз в три-четыре года. Мы ведем мониторинг каждой их встречи с человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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