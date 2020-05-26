Склон клубники и балконы для солнечных ванн: Нижегородцам показали, как может выглядеть набережная Гребного канала

Территория Гребного канала в Нижнем Новгороде давно ждет, когда ею займутся. Сегодня находиться на этой набережной, мягко говоря, неуютно: кругом один бетон, из которого в летнее время там-сям клочками торчит трава. Ни удобных скамеек, ни навесов, под которыми можно укрыться в дождливую погоду там нет. Появятся ли? Об этом нижегородцам стало известно в ходе онлайн-презентации концепции развития набережной Гребного канала, которую планируется привести в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода.

Концепция развития территории Гребного канала в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/grebnoy_kanal/

Линия с островками функций

Главная идея, от которой отталкивались архитекторы московского бюро «Новое», следующая: территория Гребного канала - это не только спортивная точка, но и место, куда можно прийти отдохнуть. Проектировщики сразу разделили набережную на две части: верхнюю (с хорошим асфальтовым покрытием) и нижнюю, никем не тронутую. И это довольно логичное, по мнению молодых архитекторов, разделение пространств следует сохранить.

- Мы планируем развить набережную как спортивно-оздоровительное пространство, задействовать больше нижний уровень, но при этом соединить его в единую линию с верхним уровнем, - заявила архитектор Лидия Гуфранова. - То есть мы создаем линейный променад: когда на одну линию садятся небольшие островки функций.

Основные функции этой территории - отдых, спорт и игры. При этом нет задачи перегружать пространство объектами и делать зоны нарочито тематическими. Спорт и игры как бы будут встречаться гуляющим на протяжении всей набережной. А присесть или даже прилечь можно будет везде!

- Мы не перегружаем пространство функциональными зонами. Это скорее будут небольшие поинты, которые сделают прогулку по набережной более интересной, - добавила архитектор.

Концепция развития территории Гребного канала в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/grebnoy_kanal/

Извилистая дорожка с пеньками и пружинками

По мысли авторов концепции, игровое пространство будет располагаться ближе к канатной дороге. По нижнему уровню «бежит» резиновая дорожка, которая изгибается по двум причинам. Во-первых, из-за поворотов прогулка по ней будет неспешной, а, значит, более продолжительной. Во-вторых, изгибаясь, она создает небольшие ячейки, в которых можно разместить активности, например, горку или спуск с верхнего яруса.

- Примерно так будет выглядеть детское пространство. Это очень нестандартное видение! И важно, что рядом с детской площадкой всегда должно быть место для родителей. Мы предлагаем частично открытый навес: хочешь - прячься в теньке, хочешь - загорай, пока твой ребенок развлекается, - уточнила Лидия Гуфранова.

Кстати, гуляя по извилистой дорожке, попадаешь в спортивное пространство. Там на площадках, которые образуются за счет изгибов резиновой тропинки, располагается спортивное оборудование. Это могут быть пеньки для лазания, пружинки или мостики, через которые весело прыгать. Причем авторы проекта подчеркивают: не путайте спортивную площадку с зоной воркаута. Тренажеров там не будет.

Концепция развития территории Гребного канала в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/grebnoy_kanal/

Балконы и ниши в бетонной стене

Следом идет зона отдыха, где предлагается установить балконы, на которых можно принимать солнечные ванны, пить кофе, любоваться видом на реку или все вместе! Для удобства балкончики оснастят лежаками либо столиками со стульями. Еще одна любопытная задумка - встроенные в бетонное берегоукрепление ниши. Причем инженеры уже подтвердили, что сделать это вполне реально.

- Тут же находятся бетонные трибуны. Их мы хотим обшить лиственницей, чтобы сидеть на них было комфортно и безопасно. А над трибунами предлагаем построить мостик с выносом над водой, но несильно. Все-таки Гребной канал - это спортивный объект. Нужно это учитывать, - обратила внимание архитектор. - По этому мостику будет удобно гулять, это часть прогулочной зоны. К тому же этот элемент позволит маломобильным гражданам наблюдать за соревнованиями на воде, то есть им не придется спускаться по лестницам.

Концепция развития территории Гребного канала в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/grebnoy_kanal/

Городской огород с лежаками

Не последнюю роль в концепции развития набережной занимает озеленение. Более того, по словам проектировщиков, именно озеленение является тем фактором, который максимально преображает любое пространство. Пока эта территория ассоциируется с чем-то холодным и неуютным - из-за бетона. Но задача стоит «подружить» этот материал с зеленью.

- Зоны отдыха у нас будут на склонах, поскольку нельзя работать только в плоскости. Надо задействовать берегоукрепление. Мы предлагаем разместить на склонах небольшие сады, высадить там пушистые травы и многолетние растения. Кое-где на набережной растет клубника. И есть идея попробовать организовать там городской огород, например, сделать целый склон клубники, - рассказала Лидия Гуфранова.

Вдобавок ко всему именно на склонах планируется поставить лежаки, что позволит горожанам быть как бы между нижним и верхним уровнями. Этакое индивидуальное место отдыха, которое автоматические лишает тебя статуса участника движения на набережной.

- Наша задача - максимально быстро и классно перезагрузить это место. И чтобы успеть к 800-летию Нижнего Новгорода, предлагаем сократить территорию Гребного канала. В первую очередь благоустроить зону, которая примыкает к Нижневолжской набережной. В нее входят трибуны, площадка напротив трамплина. Также следует захватить прогулочный променад, на котором будут располагаться наши новые функции, - заключила эксперт.

КОНКРЕТНО

Следующий этап работы с концепцией развития территории набережной Гребного канала - это сбор отзывов и предложений от нижегородцев. Анкету обратной связи необходимо заполнить на сайте программы #Среда800. Мнения горожан будут учитывать при создании итогового проекта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Площадь Гребного канала в Нижнем Новгороде составляет 224 127,4 квадратных метра, а его длина достигает 3,5 километра.

СПРАВКА

Гребной канал появился на карте Нижнего Новгорода в 1976 году, когда искусственная дамба соединяет берег Волги и остров Печерские пески. На Гребном канале расположен один из самых популярных в городе пляжей, поскольку вода в канале прогревается намного быстрее, чем в основном русле Волги.

На набережную Гребного каналы выходит парк Победы, заложенный в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В октябре 2012 года в парке была заложена аллея ветеранов. Установлены мемориальные знаки в память о нижегородцах, павших в Великую Отечественную войну, устроен крытый павильон музея боевой славы Нижнего Новгорода.

В 2017 году там предлагали разместить футбольный стадион на 40 тысяч мест к ЧМ по футболу-2018, но из-за неразвитой транспортной инфраструктуры и других проблем стадион построили на Стрелке.

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