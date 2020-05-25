Мини-парк, амфитеатр и памп-трек: Какой может быть Волжская набережная

Институт развития городской среды Нижегородской области запустил целый марафон онлайн-презентаций концепций развития общественных пространств Нижнего Новгорода, которые предстоит благоустроить к 2021 году в рамках региональной программы #Среда800. Начали с предварительного видения Волжской набережной, начинающейся от улицы Стрелка и продолжающейся вдоль территории стадиона «Нижний Новгород», микрорайонов «Седьмое небо» и «Мещерское озеро». Концепцию представило архитектурное бюро «Новое» (Москва), то самое, которое занималось павильоном городских инициатив в парке Выксы в 2019 году.

Концепция развития территории Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/volzhskaya_naberezhnaya/

Набережная из шести зон

Разработчики сразу оговорились, что их концепция - это не итоговое решение, а лишь предложения, которые подлежат обсуждению и даже осуждению (если захочется) со стороны горожан.

- Волжскую набережную мы рассматриваем как линейный объект, наполненный разными точками активностей и отдыха, - заявил архитектор Сергей Аксенов. - Задача нашей концепции - объединить территории набережной в единую структуру. За основу концепции берем функциональное разнообразие, то есть пытаемся сохранить уникальность каждого из пространств, соединив их при этом в единую структуру. А если говорить более глобально, мы работаем над тем, чтобы соединить все набережные в единый каркас набережных посредством возможных лодочных станций и паромов.

Концепция развития территории Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/volzhskaya_naberezhnaya/

Территорию набережной предлагается поделить на шесть функциональных зон: ландшафтно-прогулочную территорию, узловое пространство с площадкой для ивентов и местами для созерцания природы, зону размещения разных точек отдыха и активностей (скамейки, спортивные и детские площадки, торговые объекты и небольшие павильоны), мини-парк возле ресторана «Соляной биржи», где можно будет гулять, устраивать пленэры и выгуливать питомцев, а также зона спорта рядом со стадионом на Стрелке и территория, которая находится в непосредственной близости со спортивной ареной (ее не планируется перегружать объектами).

Концепция развития территории Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/volzhskaya_naberezhnaya/

К юбилею реализуют только один этап

Уже на ранних стадиях проектирования архитектурное бюро стало просчитывать свои решения и соотносить возможности города, бюджета и размера территории. В итоге было решено разбить благоустройство Волжской набережной на этапы - так вероятнее, что к 800-летию эта территория хотя бы частично да преобразится.

По словам Сергея Аксенова, к юбилею будет реализован первый этап, однако, что именно в него войдет, говорить рановато. Ведь проекта как такового не существует. Все озвученное на онлайн-презентации 25 мая - «глобальное видение недалекого будущего.

Концепция развития территории Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/volzhskaya_naberezhnaya/

- Вместе с тем есть нулевой этап реализации проекта - ремонт и создание минимальной инженерной инфраструктуры на набережной, поскольку мы знаем о проблемах с ливневками, покрытием и освещением. Конечно же, все будет сделано перед тем, как будет реализована концепция благоустройства, - заверил архитектор.

Эксперт также добавил, что в представленной концепции заложены разные сценарии активностей на набережной. По будням это спорт, йога, прогулки с собаками. Для зимнего времени года также предусматриваются места для прогулок. Кроме того, архитекторы ищут возможность сделать места для городских и зимних игр, катания на лыжах. А в выходные там должны работать площадки для марафонов, семейных игр, концертов и экстремальных событий.

Концепция развития территории Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/volzhskaya_naberezhnaya/

КОНКРЕТНО

Зона рекреации (песчаный берег у Борских мостов)

Здесь архитектурное бюро предусматривает инфраструктуру для местных жителей: территорию для прогулок, рекреационного отдыха и подпорную стену, которая рассматривается авторами концепции как пространство, где можно провести фестиваль стрит-арт. Там же предусматриваются спуски для маломобильных групп. А поскольку каждый год оттуда стартует заплыв по Волге, имеет смысл сделать площадку, с которой этот заплыв может стартовать.

Концепция развития территории Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Фото: https://sreda800.ru/volzhskaya_naberezhnaya/

Зона амфитеатров

Это то самое узловое пространство, где сейчас есть только бетонный откос берегоукрепления. Его архитекторы рассматривают как место, где может появиться многофункциональный павильон со сценой и трибунами, а также место для наблюдения за природой, например, легендарными нижегородскими закатами. Правда, по словам Сергея Аксенова, реализовать идею амфитеатра удастся только в том случае, если жители скажут, что этот объект им действительно нужен.

Зона игры и досуга

Ее проектировщики наполняют разными спортивными площадками и местами для тихого отдыха с навесами. Территорию около «Соляной биржи», к примеру, вовсе рассматривают как мини-парк.

Зона экстрим-парка

Если получится реализовать задуманное, то эта часть Волжской набережной станет настоящим раем для любителей роликовых коньков, скейтбордов и велосипедов. В их распоряжении будет памп-трек.

- Стараемся сильно не нагружать нижнюю часть набережной в этой зоне, чтобы не ушла под воду. Зато на верхней части, где имеется берегоукрепление, оставим павильоны, туалеты и места для отдыха с навесами, - добавил архитектор.

На этом этап презентации и обсуждения предварительной концепции благоустройства Волжской набережной завершился. Впереди - сбор обратной связи в виде анкетирования.

КСТАТИ

Презентации по другим территориям в онлайн-формате будут проходить с 26 по 28 мая. Предварительные концепции и анкеты для обратной связи будут опубликованы на сайте https://sreda800.ru/. Трансляции ведутся на YouTube-канале программы. Под трансляцией можно оставлять комментарии и вопросы, которые будут озвучены в прямой эфире. Вопросы, комментарии и пожелания от горожан, высказанные во время трансляции или обозначенные в анкетах, будут учитываться бюро при дальнейшей работе над концепциями.

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