Зона для костра, спортплощадка на воде и амфитеатр: как московские архитекторы предложили благоустроить Окскую набережную

Скейт-парк под мостом, амфитеатр, спортивную площадку и другие объекты на воде предлагают создать авторы концепции благоустройства набережной Оки в Нижнем Новгороде. Столичное архитектурное бюро Megabudka планирует превратить ее в единое пространство от Метромоста до Стрелки, наполнив неординарными объектами. Ожидается, что в будущем сюда удастся привлечь нижегородцев разных возрастов.

Презентация предварительной концепции благоустройства Окской набережной состоялась 25 мая. Реконструкция будет приурочена к юбилею города и намечается в рамках региональной программы #Среда800.

Как отметил представитель архитектурного бюро Артем Укропов, многие решения концепции еще предстоит обсудить с жителями Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что авторы концепции опирались на мнение жителей уже на начальном этапе работы. Нижегородцы помогли выявить проблематику и высказали пожелания касательно будущего набережной Оки.

На отрезке от метромоста до собора Александра Невского архитекторы условно выделили шесть фрагментов, которые могут превратиться в точки притяжения для людей.

Площадь возле собора

Одним из основных пространств должна стать площадь с парковкой вблизи собора и набережная возле него. Именно эта территория войдет в первый этап благостройства. Авторы концепции готовы предложить несколько вариантов решения для этого пространства, что требует дальнейшего обсуждения с жителями.

Архитекторы считают, что там необходимо использовать портовую эстетику: канаты, тросы, металлические и деревянные конструкции, растяжки и все, что отсылает к морской эстетике.

В одном из вариантов предлагается уменьшить парковку, а саму площадь разделить на несколько частей. Каждую из них предлагается обсадить деревьями и использовать для мероприятий различной направленности.

На самой набережной могут создать велодорожку, установить павильоны и повышенные скамейки для наблюдения за водой.

Амфитеатр у гостиницы Ермолаевых

Возле гостиницы Ермолаевых предлагается обустроить летнюю террасу и амфитеатр. Визуализация: Megabudka

Возле гостиницы Ермолаевых есть фрагмент подпорной стенки, которая пребывает в аварийном состоянии. Там предлагается обустроить летнюю террасу для кафе, амфитеатр со смотровой площадкой и установить арт-объект.

Часть подпорной стенки можно отдать уличным художникам для создания санкционированного граффити. Кроме того, на набережной есть интересный участок возле воды, где планируется подвесить качели.

Архитекторы рассматривают возможность соединения разных частей набережной между собой. В частности, один из проходов предлагается обустроить под Канавинским мостом.

Набережная между мостами

Набережная между мостами. Визуализация: Megabudka

На набережной между мостами архитекторы хотят создать велопарковку, смотровые площадки, пирс с зимним павильоном для моржевания, спортплощадку и воркаут-зону.

Саму набережную предлагают дополнить средним уровнем, который соединит ее верхнюю и нижнюю части. Но создать дополнительный уровень можно будет только после того, как здесь завершатся берегоукрепительные работы. Пока установка там конструкций потенциально опасна.

На верхнем уровне могут появиться новые деревья, выносы с лавочками и велодорожка. Последнюю предлагается отделить от пешеходной зоны. Сидя на скамейках, можно будет любоваться речными просторами.

На нижнем уровне набережной есть пирсы и дебаркадеры, которые авторы концепции предлагают переформатировать в функциональные площадки. В частности, внизу может располагаться площадка для костра на воде, павильон для зимнего плавания, пляжная зона с шезлонгами и душами.

Рассматривается также вариант создания спортплощадки на воде с полями для игр, мест для пикников возле берега, лодочных причалов и даже детской площадки со специальным ограждением.

Пространство под метромостом

Территорию под метромостом могут превратить в пространство для активной молодежи. Визуализация: Megabudka

Территорию под Метромостом архитекторы могут превратить в пространство для активной молодежи. Там предлагается создать площадку для танцев, зону для просмотра фильмов, скейт-парк, всесезонный павильон с обогревателями и другие объекты. Под одним из мостов авторы концепции предложили сделать музей подводного мусора Оки. По сути, он будет представлять собой арт-объект с экспонатами - мусором, выброшенным на берег рекой. Так архитекторы хотят привлечь внимание людей к экологической проблематике.

На участке улицы Советской и возле Метромоста, могут появиться всесезонные многофункциональные павильоны Визуализация: Megabudka

Согласно концепции, на участке улицы Советской и возле Метромоста, могут появиться всесезонные многофункциональные павильоны с магазинами, кафе и спортивным инвентарем. Их наполнение также предстоит обсудить с нижегородцами, включая потенциальных арендаторов.

Познакомиться с концепцией подробнее можно на Youtube-канале Института развития городской среды Нижегородской области. Там же размещаются презентации других территорий Нижнего Новгорода, которые будут благоустраиваться к 800-летию города.

Напомним, к работе над проектами благоустройства нижегородских бульваров, площадей и набережных привлечены ведущие архитектурные бюро различных городов России. Они разрабатывают предложения, которые будут реализованы в рамках программы #Среда800, приуроченной к будущему юбилею столицы Приволжья.

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