Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 июня 2020 года составило 11 820 человек

За последние сутки в Нижегородской области подтвердился еще 321 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 1:00 7 июня, общее число заболевших составляет до 11 820 человек.

При этом более 4,7 тысячи жителей региона уже полностью выздоровели и покинули больницы. По ежедневному числу пациентов, которые побороли инфекцию, наш регион находится в топе лидеров по России. При этом в настоящий момент на амбулаторном лечении находятся еще более 4,4 тысячи нижегородцев – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще 2,5 тысячи человек продолжают лечение в медицинских учреждениях.

Ранее мы публиковали данные по каждому району и городскому округу Нижегородской области, где в настоящий момент подтверждено 6 075 случаев COVID-19. Остальные заболевшие проживают на территории Нижнего Новгорода. Кстати, за минувшие сутки много зараженных прибавилось в Кстовском районе.

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