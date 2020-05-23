Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года составило 7615 человек. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 202 нижегородцев.

Причем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в ежедневной сводке заболеваемости COVID-19 показатель по числу зараженных в регионе в последние несколько дней снижается.

- При этом мы входим в пятерку лидеров по числу выздоровевших за сутки. Это обнадеживающая тенденция, однако не повод для того, чтобы ослабить дисциплину. Динамика заболеваемости сильно зависит от того, насколько четко соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности, - настаивает чиновник.

«Комсомолка» также рассказывала, что за минувшие сутки выросло количество летальных случаев - до 57. Совсем недавно жертвами коронавирусной инфекции в Нижегородской области стали еще четыре пациента. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

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