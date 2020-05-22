Онкоотделение Нижегородской областной детской больницы готовится к приему первых пациентов после капремонта

Онкологическое отделение Нижегородской областной детской клинической больницы готово к открытию. До него, кстати, осталось совсем чуть-чуть. На своей странице в Инстаграме заместитель главы региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обмолвился, что новоселье намечено на 1 июня 2020 года. Причем чиновник намекнул, что развитие больницы на этом не заканчивается - планов громадье.

Онкоотделение областной детской больницы готовится к приему первых пациентов после капремонта. Фото предоставлено НОДКБ.

- У больницы большие планы. И они, очевидно, будут иметь развитие. Совсем скоро восстановится плановый прием. А уже 1 июня в день защиты детей будем праздновать новоселье одного из отделений больницы - переезд в отремонтированные и по-новому экипированные помещения, - сообщил замгубернатора.

Напомним, что капремонт в онкологическом отделении НОДКБ мог закончиться гораздо раньше, но затянулся из-за недобросовестности подрядчика. Сейчас же работы вышли на финишную прямую.

Онкоотделение областной детской больницы готовится к приему первых пациентов после капремонта. Фото предоставлено НОДКБ.

- Эпидобстановка по коронавирусу, конечно, внесла свои коррективы. Но к 1 июня мы полностью завершим ремонтные работы и установим мебель, - рассказала «Комсомольской правде» главный врач больницы Инна Кондратьева. - Это станет символичным подарком нашим пациентам, их родителям и персоналу областной детской больницы. А в начале июля, после санитарной подготовки всех помещений, отделение примет первых пациентов.

Что касается планового приема пациентов в областной детской больнице, то точную дату пока не могут назвать ни в самом учреждении, ни в минздраве. Поскольку этот вопрос решается на уровне губернатора. Будет соответствующее распоряжение - больница тут же возобновит плановый прием юных пациентов.

Онкоотделение областной детской больницы готовится к приему первых пациентов после капремонта. Фото предоставлено НОДКБ.

Вместе с тем Инна Кондратьева обратила внимание на то, что уже сейчас продолжаются этапные операции, проводятся КТ и МРТ-обследования, консультации узких специалистов при обострении хронических заболеваний и ухудшении самочувствия юных нижегородцев.

Онкоотделение областной детской больницы готовится к приему первых пациентов после капремонта. Фото предоставлено НОДКБ.

- На нашем сайте мы принимаем предварительные заявки на прием к врачу. Как только завершится самоизоляция - мы свяжемся и назначим дату врачебного приема, - заключила собеседница «Комсомолки».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 25 миллионов рублей было выделено из бюджета Нижегородской области на капитальный ремонт в онкологическом отделении детской областной больницы.

Онкоотделение областной детской больницы готовится к приему первых пациентов после капремонта. Фото предоставлено НОДКБ.

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