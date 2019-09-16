2019-09-16T17:24:43+03:00
Общество

Капремонт в нижегородской детской областной больнице завершат к середине декабря

Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В онкологическом отделении Нижегородской детской областной клинической больнице уже месяц проходит капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на капитальный ремонт были выделены 24,6 миллиона рублей из бюджета Нижегородской области. По словам заведующей отделения Людмилы Приваловой, все должно быть сделано идеально, ведь там лежат дети с тяжелыми заболеваниями.

- Мы очень надеемся, что ремонт полностью завершим к середине декабря. В отделении будет заменена мебель, сантехника, обновлена «домашняя кухня» - помещение для приготовления пищи. У нас есть замечательная современная игровая комната, которую мы пока закрыли на время ремонта, но обязательно откроем вновь, - пояснила Привалова.

Отделение онкологии, состоящее из 22 палат, рассчитано на 40 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комиссия по МСУ определилась с кандидатурами в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода
Благоустроенный Светлоярский парк открылся в Нижнем Новгороде
Улицу Фрунзе перекроют для движения до 20 ноября
14-летний Максим Лялин пропал в Нижнем Новгороде
«Ока-Волга» оштрафована на 50 тысяч рублей за долг более 8 миллионов перед работниками
Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября
76 незаконных рекламных конструкций убрали с улиц Нижнего Новгорода
Житель Нижегородской области воткнул нож в грудь соседу, приревновав к нему подругу
Две школьницы пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде
196 тысяч человек привито в Нижегородской области против гриппа
Расписание движения судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» изменится с 20 сентября
Прокуратура наказала Пенсионный фонд за медлительность в Выксе
Фонд капремонта обязал подрядчиков завершить ремонт кровель и систем теплоснабжения к концу сентября
«Торпедо» всухую разгромило омский «Авангард»
Два человека утонули в Нижегородской области 14 сентября
Нижегородские социальные предприниматели смогут получить бесплатную рекламу
Ярмарки вакансий пройдут в нескольких районах Нижегородской области
Более 120 тысяч кошек и собак получили прививки от бешенства в Нижегородской области
11 домов отремонтируют по программе капремонта в Бутурлинском районе в 2019 году
Двое полицейских задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве
Лыжная база, ресурсный центр и детская художественная школа открылись в Семенове 14 сентября
Глеб Никитин выступил на закрытии фестиваля «ПИАНОfest»
Опыт нижегородской «Эффективной губернии» будут перенимать в Воронеже
Нижегородское «Торпедо» обыграло финский «Йокерит» со счетом 6:5