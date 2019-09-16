Капремонт в нижегородской детской областной больнице завершат к середине декабря
В онкологическом отделении Нижегородской детской областной клинической больнице уже месяц проходит капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на капитальный ремонт были выделены 24,6 миллиона рублей из бюджета Нижегородской области. По словам заведующей отделения Людмилы Приваловой, все должно быть сделано идеально, ведь там лежат дети с тяжелыми заболеваниями.
- Мы очень надеемся, что ремонт полностью завершим к середине декабря. В отделении будет заменена мебель, сантехника, обновлена «домашняя кухня» - помещение для приготовления пищи. У нас есть замечательная современная игровая комната, которую мы пока закрыли на время ремонта, но обязательно откроем вновь, - пояснила Привалова.
Отделение онкологии, состоящее из 22 палат, рассчитано на 40 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU