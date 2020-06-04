2020-06-04T08:33:58+03:00
Происшествия

«Расчленил и раскидал части тела по городу»: Житель Балахны предстанет перед судом за зверское убийство тещи

Он накинулся на пожилую женщину из-за того, что она мешала ему спать
Валерия ГРОМОВА
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Житель Балахны зверски убил пожилую тещу, которая мешала ему спатьЖитель Балахны зверски убил пожилую тещу, которая мешала ему спатьФото: Артем КИЛЬКИН
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Следственный комитет Нижегородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Балахны. Несколько месяцев мужчина зверски убил свою пожилую тещу за то, что та мешала ему спать.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Челюскинцев в декабре прошлого года. Пенсионер поссорился с матерью жены и в ходе конфликта схватил деревянный черенок щетки для уборки и избил им пожилую женщину. От полученных ранений та скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело тещи, разложил останки по пакетам и раскидал по всей Балахне. На один из таких пакетов в районе асфальто-бетонного завода случайно наткнулись прохожие.

После этого пенсионер был задержан. Свою вину он до сих пор не признает. Следователи уже направили уголовное дело по статье «Убийство» в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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