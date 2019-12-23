Убийцу-расчленителя задержали в Нижегородской области

Ноги, которые жительница Балахны обнаружила в лесополосе рядом с улицей Челюскинцев 19 декабря 2019 года, принадлежали пожилой женщине. После чудовищной находки было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Однако вскоре следователям удалось выяснить, кто и зачем расправился с несчастной пенсионеркой. По версии следствия, между 66-летним мужчиной и его 96-летней тещей возник конфликт, в ходе которого пенсионер ударил пенсионерку деревянным предметом по голове. От полученных повреждений бабушка скончалась. Это произошло в квартире дома по улице Челюскинцев в декабре.

- Чтобы скрыть преступление, подозреваемый расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал их в различных местах в Балахне, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Подозреваемый признался в содеянном. А следователи обнаружили остальные пакеты с частями тела 96-летней старушки. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

А КАК У НИХ?

В начале ноября 2019 года в Санкт-Петербурге произошло шокирующее убийство. Профессора СПбГУ Олега Соколова задержали, когда он пытался избавиться от останков убитой девушки. Мужчина выбросил рюкзак в реку Мойка недалеко от своего дома, но тот не уходил на дно. Тогда историк бросился следом. Из воды его вытащили прохожие. Вместе с «грузом». В сумке лежали две женские руки.

«Комсомолка» рассказывала, что мужчину с переохлаждение отправили в больницу, а домой к нему поехали следователи. От того, что они увидели в квартире, стало не по себе даже опытным силовикам. В комнате лежало окровавленное тело без рук и головы.