Две человеческие ноги нашла местная жителельница в Балахне

Страшную находку сделала жительница Балахны в лесополосе днем 19 декабря. Прогуливаясь неподалеку от улицы Челюскинцев, женщина наткнулась на пакеты с останками.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, в них оказались две человеческие ноги.

На место ту же выехали местные следователи и почти сразу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство». Назначены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы.

- Сейчас следователи проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности погибшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомни, летом 2019 года «Комсомольская правда» рассказывала о не менее чудовищной находке. В деревне Гремячки Нижегородской области во время строительства на территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери рабочие обнаружили человеческую мумию. Тело было замуровано в стену старой церковной лавки.