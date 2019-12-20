2019-12-20T16:11:58+03:00
Происшествия

Две человеческие ноги нашла местная жителельница в Балахне

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Назначена генетическая экспертиза.Назначена генетическая экспертиза.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Страшную находку сделала жительница Балахны в лесополосе днем 19 декабря. Прогуливаясь неподалеку от улицы Челюскинцев, женщина наткнулась на пакеты с останками.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, в них оказались две человеческие ноги.

На место ту же выехали местные следователи и почти сразу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство». Назначены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы.

- Сейчас следователи проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности погибшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомни, летом 2019 года «Комсомольская правда» рассказывала о не менее чудовищной находке. В деревне Гремячки Нижегородской области во время строительства на территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери рабочие обнаружили человеческую мумию. Тело было замуровано в стену старой церковной лавки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Профессиональный спор двух нижегородцев закончился поножовщиной
Жители Нижегородской области обнаружили следы «бродячего» медведя
Сегодня в Нижнем Новгороде состоится праздник бокса
Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ для оценки причин повреждений на магистральных сетях
В Нижегородской области запретили продавать снюс
Заплатить за тепло без комиссии можно будет в МФЦ Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде пройдет гала-концерт «народников»
Движение на улице Фрунзе в Нижнем Новгороде восстановят
Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов России по росту цен на квартиры в новостройках
Глеб Никитин: «Развитие первичной медико-санитарной помощи должно стоять в приоритете»
Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки
В Нижнем Новгороде состоялась презентация объемной модели Ильинской улицы
В Нижегородской области принят главный финансовый документ региона - областной бюджет
Победители конкурса «Молодой Нижний» получат по 100 тысяч рублей