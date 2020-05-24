Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года составило 7826 человек

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом – только за минувшие сутки в регионе было выявлено 211 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных увеличилось до 7826 человек.

- Стоит учитывать, что свыше четырех тысячи из общего числа зараженных коронавирусом проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Еще около полутора тысяч находятся в больницах, а 2307 человек уже выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов.

К сожалению, одновременно с этим в регионе выросло и число летальных исходов – три новые жертвы коронавируса было зафиксировано за минувшие сутки. Таким образом, от коронавирусной инфекции в Нижегородской области скончались 60 человек. Все они страдали хроническими заболеваниями.

Вместе с тем в Нижегородской области растут и объемы тестирования – свыше 175 тысяч нижегородцев уже прошли тестирование на коронавирус. На сегодняшний день наша область входит в число с наибольшими объемами тестирования.

- На сегодняшний день коэффициент распространения в Нижегородской области составляет 0,83, - отметил глава региона Глеб Никитин. – Нужно, чтобы он и дальше снижался при сохранении высоких объемов тестирования.

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