23 Май 2020 2020-05-23T09:50:40+03:00

Только за последние сутки были исследованы результаты анализов 5 275 человек

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По данным на 23 мая, уже свыше 175 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- На сегодняшний день наш регион входит в число лидеров по объемам тестирования на коронавирусную инфекцию, - отметил Глеб Никитин. – Только за минувшие сутки были исследованы анализы 5 275 человек. За неделю охват населения тестированием составил 163,5 теста на 100 тысяч человек.

Сейчас исследованием анализов в Нижегородской области занимаются 11 лабораторий. Набольшие объемы тестирования проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

- На этой неделе мы заметили снижение числа заболевших коронавирусом, - отметил губернатор Нижегородской области. – На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции составляет 0,83.Сейчас главное, сохранив высокие объемы тестирования, достичь постоянного снижения числа заражений. Благодаря этому мы сможем продолжить снятие ограничений. Это зависит главным образом от динамики заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU