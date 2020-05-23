2020-05-23T10:46:25+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года: Выявлено 211 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 7 826 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за семь тысяч человек.Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за семь тысяч человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С каждым днем число заболевших коронавирусом в Нижегородской области увеличивается. По данным портала стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 211 новых случаев заболевания. Таким образом общее число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года составило 7826 человек.

По количеству новых случаев Нижегородская область находится на пятом месте в России. Опережают нас Москва (3192 случая), Московская область (846 случаев), Санкт-Петербург (363 случая) и Ростовская область (353 случая)

По данным пресс-службы правительства из общего числа зараженных коронавирусом свыше 4 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно.

- На этой неделе мы заметили снижение числа заболевших коронавирусом, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Коэффициент распространения на сегодняшний день составляет 0,83. Сейчас особенно важно добиться постоянного снижения числа заражений, сохранив при этом высокие объемы тестирования.

К слову, на сегодняшний день Нижегородская область считается одним из лидеров по объемам тестирования в России. Уже сейчас анализы на коронавирус сдали свыше 175 тысяч нижегородцев. Только за минувшие сутки были исследованы тесты 5 275 человек. Проводят исследование 11 нижегородских лабораторий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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