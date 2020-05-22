Последний звонок в Нижнем Новгороде пройдет 25 мая в онлайн-режиме

Продолжающаяся пандемия коронавируса наложила отпечаток не только на учебный процесс, но и на «Последний звонок». В этом году вместо традиционного праздника нижегородских выпускников ожидает онлайн-фестиваль «Рассвет».

- Провести «Последний звонок» в очной форме сейчас невозможно, но мы решили провести онлайн-фестиваль для выпускников 2020 «Рассвет», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на областном родительском собрании. - В рамках этого фестиваля 25 мая с 14:00 до 21:00 будет очень большая насыщенная программа для наших выпускников и для их родителей. Она будет включать в себя общение с первыми лицами региона, возможность поделиться видеооткрытками, проведение открытых дверей вузами. Также запланированы встречи с известными нижегородцами, всевозможные игры и даже онлайн-дискотеки.

Ранее об онлайн-формате городского последнего звонка рассказали в администрации Нижнего Новгорода. Там торжественные мероприятия стартуют в 11:00 25 мая.

- Традиционный городской последний звонок пройдет 25 мая в режиме онлайн, - рассказала директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова. - Многие выпускники уже сейчас готовятся к нему, родители подготовили замечательные приветствия, поздравления для своих детей.

Начнутся торжественные мероприятия в 11:00 с поздравления исполняющего обязанности главы администрации города Юрия Шалабаева. Увидеть это поздравление можно в интернете. Вслед за ним эстафету примут директора школ.

Впрочем, все эти онлайн-мероприятия не заменят традиционные праздники. Все они тоже пройдут, но позднее.

- Когда снимутся все ограничительные мероприятия, мы проведем нормальные последние звонки и выпускные, - пообещал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Фестиваль «Рассвет» касается только последнего звонка, про выпускные мы не говорим.

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