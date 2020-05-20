2020-05-20T14:59:28+03:00
Общество

Последний звонок в Нижнем Новгороде 2020: будет ли проходить и когда состоится

Рассказываем, каким образом нижегородские школьники будут прощаться со школой в этом году
Анастасия НАЗАРОВА
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25 мая запланирован онлайн-марафон, посвященный завершению учебного года.25 мая запланирован онлайн-марафон, посвященный завершению учебного года.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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На протяжении всех долгих лет учебы российские школьники мечтают услышать последний звонок, а после торжественной линейки веселой толпой направиться в центр города, чтобы шумно отметить это событие. Но в 2020 году это вряд ли удастся сделать в связи с пандемией коронавируса. «Комсомольская правда» выяснила, будет ли проходить последний звонок в этом году.

В региональном министерстве образования, науки и молодежной политики рассказали, что школам рекомендовано провести последние звонки в формате массовых мероприятий после снятия всех ограничительных мер. При этом добавили, что 25 мая запланирован онлайн-марафон, посвященный завершению учебного года.

«Комсомолка» рассказывала, что фестиваль по случаю окончания школы «Рассвет» (16+) ждет нижегородских выпускников на страничке «Молодежи Нижегородской области» в соцсети «ВКонтакте» с 14.00 до 21.00. Ребята смогут не только посетить неформальный День открытых дверей местных вузов, но и сыграют в онлайн-игру «Квиз, плиз!». А вечером начнется виртуальная дискотека, на которой выступят музыкальная группа Maple Season, DJ Katrin Kova, DJ Sunwalker и Rude Boy.

Напомним, недавно с 19 мая 2020 года Нижегородская область перешла к первому этапу выхода из режима самоизоляции. По словам главы региона Глеба Никитина, 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней.

- В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал губернатор в своем Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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