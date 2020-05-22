На нижегородском «Доме с иконами» снова появились ритуальные надписи

Неожиданное продолжение на днях получила история знаменитого «дома с иконами» на улице Нижегородской в центре Нижнего Новгорода – после полугодового затишья там снова появились ритуальные надписи.

Напомним, владелец этого дома 65-летний Виктор Ярмин в течение десяти лет наводил ужас на всех нижегородцев. Украшающие фасад иконы, вывешенные на заборе черепа животных, окровавленная коса и надпись «черный маг» сделали этот дом одной из главных достопримечательностей всех мистических путеводителей по нашему городу. Сложнее всего приходилось местным жителям, проводившим возле этой туристической «жемчужины» сутки напролет. Ни жалобы в администрацию, ни заявления в полицию в борьбе с колдовской силой не помогали. Неизвестно, сколько бы длился этот «шабаш», если бы осенью прошлого года туда не нагрянули волонтеры.

Из-за коронавируса Виктор Ярмин остался без средств к существованию.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Оказалось, что перед нами был совершенно одинокий человек, с которым мало кто общался и которому совсем никто не помогал, - рассказывала тогда «Комсомолке» нижегородка Лариса Саплина. - В результате он ушел в глухую оборону, скрывшись за маской «карающего бога». В действительности же это оказался очень добрый и отзывчивый человек, который увидел в нас друзей и пошел нам навстречу.

Как выяснилось впоследствии, пугающим нижегородцев «черным магом» оказался владелец разорившейся шиномонтажки. После развода с женой и отжатого «братками» бизнеса, он начал все дальше уходить от людей и сыпать проклятиями. Так на месте некогда процветающей автомастерской вырос таинственный «дом с иконами».

- Очень я на людей тогда обозлился, - рассказывал Виктор Ярмин «Комсомолке». - Ведь меня, по сути, разорили. Ни маме я не смог помочь, ни детям алименты платить - остался без гроша за душой. Вот и взялся проклятиями сыпать: выписал имена своих врагов, стал их проклинать и иголками тыкать. Знал я, что бабушка у меня была какая-то ведунья, людей лечила - ее даже колдуны боялись. Вот и решил, что и у меня есть эта сила. Да только что там - маскарад один!

После того, как прошлой осенью к нему зачастили волонтеры, Виктор Ярмин встал на путь исправления: снял с дома иконы и все пугающие атрибуты, вычистил двор, раздал животных в добрые руки и даже восстановил шиномонтажку. Понемногу о странном нижегородце стали забывать, как вдруг грянула новость – на бывшем «доме с иконами» снова стали появляться ритуальные надписи.

- Недолго музыка играла – на доме нижегородского демонолога появилась новая ритуальная надпись, - поделился снимком фотограф Илья Старков в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Дом нижегородца представляет собой диковинную смесь церковной и сувенирной лавки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

И действительно, на фасаде дома снова появились таинственные письмена и обещания скорой мести. Как нам удалось выяснить, вставший на путь исправления «черный маг» также оказался жертвой затянувшейся пандемии коронавируса.

- На самом деле это все провокация. Виктор нарисовал эту схему из-за коронавируса, - пояснила «Комсомолке» Лариса Саплина. – Как только началась эта шумиха, его сразу все забыли: и депутаты, и журналисты. Никто ему ничем не помогает – ни продуктами, ни деньгами. Жившие у него квартиранты съехали, и он остался полностью без средств к существованию. Открывшаяся было шиномонтажка сейчас тоже простаивает – из-за этого коронавируса кто куда поедет? Ему жить вообще не на что!

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