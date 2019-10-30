Тайна дома с иконами: Что скрывается за «обителью черного мага» в центре Нижнего Новгорода

Нехороший дом

- В центре Нижнего Новгорода поселился сатанист, приносящий в жертву домашних животных…

- На улице Нижегородской объявился сектант, увешавший дом и дворовые постройки огромными иконами и черепами козлов…

- Черный маг пугает нижегородцев громкими церковными песнопениями и дикими воплями животных…

За последние десять лет подобные сообщения поступали от горожан регулярно. Таинственный дом № 29 на Нижегородской улице оброс множеством легенд и страшных историй. Оно и понятно - украшающие фасад огромные иконы, вывешенные на заборе черепа животных, громкие церковные песнопения, окровавленная коса и надпись «черный маг» могли напугать даже людей не робкого десятка. Экскурсоводы уже давно включили этот закуток в список мистических мест Нижнего Новгорода, а обычные горожане старались обходить его стороной. Хуже всего приходилось соседям загадочного старца, которым волей-неволей приходилось прогуливаться этим мистическим маршрутом по несколько раз на дню.

Рядом с домом всех встречает окровавленная коса и череп.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Мы знаем, что хозяина этого дома зовут Виктор, - рассказывает Елизавета Волкова (имя героини изменено. - Прим. ред.) - Кто он такой и чем занимается - одному богу известно! Знаем, что у него целый двор животных - козы, собаки, куры, гуси, кролики… Всего штук сорок всякой живности. И скажу честно, от них мы страдаем куда больше, чем от его мистической атрибутики. Только представьте, в самом центре города настоящий скотный двор! Один запах чего стоит! Причем за животными здесь почти не следят: они сидят на короткой цепи, ходят в туалет под себя и громко воют на всю улицу. Некоторые сердобольные старушки сюда специально ходят, чтобы зверушек накормить - у них ведь иной раз и есть нечего.

Пытаясь разобраться, что же на самом деле происходит в этой «обители черного мага», соседи не раз обращались и к участковому, и в госветнадзор. Да только все без толку.

- На людей он не нападает, соседям не угрожает, в секту никого не вербует, - разводил руками участковый. - Даже свои церковные песнопения после десяти вечера не включает! За что же мне его к ответственности привлекать? Ну а что дом у него странный - так ведь у нас у всех свои вкусы…

Дом таинственного старца представляет собой диковинную смесь церковной и сувенирной лавки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За долгие годы бюрократической борьбы с кучей заявлений и отписок соседи понемногу отчаялись и махнули рукой на обитателя таинственного дома. Живет себе и живет, лишь бы нас не трогал! Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта чертовщина, если бы в дело не вмешался его величество случай.

Путь к сердцу колдуна

- В середине ноября мне позвонили знакомые и сказали, что на Нижегородской улице издеваются над животными: проводят над ними колдовские ритуалы, отрезают лапки и морят голодом, - рассказывает волонтер Лариса Саплина. - Разумеется, я не могла остаться в стороне и решила наведаться в гости к предполагаемому живодеру.

Захватив с собой подругу и телевидение, зоозащитница пришла к хозяину загадочного дома. Гостей старец встретил во всей своей устрашающей красе: включил песнопения погромче, надел выходной колдовской балахон с капюшоном, сыпал проклятиями и даже продемонстрировал на камеру какой-то непонятный ритуал. Причем величал себя не иначе как «карающим богом». Впрочем, зоозащитниц вся эта ересь мало волновала. Куда важнее для них было состояние животных. А тут действительно было от чего беспокоиться.

Только зоозащитницам удалось отыскать путь к сердцу таинственного нижегородца.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Животные были в ужаснейшем состоянии - все в грязи, половина из них больные, - рассказывает девушка. - Одна собака действительно была без лапок. Правда, по его словам, их отрезал не он, а отгрызли многочисленные крысы. Мы поняли, что животных надо спасать.

Чудесным образом зоозащитницы сумели войти в доверие к странному обитателю дома с иконами: одного за другим он стал отдавать им своих больных животных, а потом и вовсе открылся им совсем с другой стороны.

- Оказалось, что перед нами был совершенно одинокий человек, с которым мало кто общался и которому совсем никто не помогал, - рассказывает Лариса Саплина. - В результате он ушел в глухую оборону, скрывшись за маской «карающего бога». В действительности же это оказался очень добрый и отзывчивый человек, который увидел в нас друзей и пошел нам навстречу.

В хозяйстве Виктора Ярмина насчитывалось больше сорока животных.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После того как волонтеры нашли путь к сердцу загадочного старца, в устрашающий дом с иконами пошли целые паломничества: журналисты, чиновники, общественники… Не остались в стороне и журналисты «Комсомольской правды». Главный вопрос, который нас волновал, - кто же на самом деле этот «карающий бог», на протяжении десяти лет держащий в страхе нижегородцев?

Даже соль и сахар здесь стоят в лампадах.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Витькины мечты

65-летний Виктор Ярмин - именно так в миру зовут «карающего бога» - встретил нас довольно доброжелательно и сразу пустил в дом. На этот раз он был одет «по гражданке» - ни колдовского балахона, ни пугающих украшений с шестиконечными звездами. По сути, обычный работяга в футболке и спортивных штанах. Даже трудно представить, что именно он наводил ужас на нижегородцев в течение стольких лет.

- Вы меня простите, у меня не совсем прибрано, - с порога извиняется мужчина, пропуская нас вперед. Из небольшого пристроя доносятся голоса его четвероногих питомцев: собак, коз, гусей… Кажется, что точное число животных здесь не знает даже сам хозяин.

- Это еще что, - машут руками зоозащитницы. - Вот раньше здесь действительно грязь была: козы прямо в навозе стояли. А теперь-то он тут прибрался!

Здесь смешались и церковные свечи, и фигурки египетских богов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Внутри скотный двор действительно мало чем отличается от старого деревенского дома: тут тебе и хлев для животных, и насесты для кур. Некоторые четвероногие слегка прихрамывают, у других - поистерлась шерсть. Однако на живодерню это мало похоже.

- Да что же вы тут-то стоите? Проходите в дом! - торопит нас гостеприимный хозяин.

«Дом» - это второй этаж здания, считающийся жилым. Больше всего это помещение напоминает смесь церковной и сувенирной лавки. Огромные гобеленовые иконы, украшенные новогодними огоньками и сдувшимися воздушными шариками, хранящиеся в лампадах сахар и соль, расставленные по всему периметру зажженные церковные свечи и статуэтка древнеегипетского бога Амона-Ра, плывущего в своей ладье, - все это производит странное диковинное впечатление. Одним словом, эклектика!

Тем временем Виктор Ярмин на правах гостеприимного хозяина уже приготовил для нас… нет, не колдовское зелье, а обычный цейлонский чай. Правда, в этой обстановке даже он приобретает особый вкус.

- Все детство я провел в интернате. И когда в детский сад ходил, и в школьные годы - дома бывал только по выходным, - начал рассказывать про свое житье-бытье Виктор Ярмин. - Растила меня одна мать, жили мы бедно: когда дадут соседи кусок ржаного хлеба - сытый буду, нет - так и голодным останешься. Единственная отрада была - в церковь сходить. Мама у меня верующая была, так и я при ней. Бывало, поедем с ней огород поливать, так обязательно в церковь зайдем. Сразу и полегчает!

Даже фигурку Бабы-Яги Виктор Ярмин пообещал отнести на свалку.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Шиномонтаж закрыли «братки»

Впрочем, совсем от мирских дел маленький Витя не уходил. Была у него одна мечта - хорошо зарабатывать, чтобы ни он сам, ни его мама никогда ни в чем не нуждались. Первым шагом к этому стала стабильная работа. Сразу после армии он устроился водителем в автобусный парк, потом стал таксистом. Одновременно подрабатывал в автомобильных мастерских. Да так в этом деле поднаторел, что, когда грянула перестройка, одним из первых в Нижнем Новгороде решился открыть свое дело.

- Мне тогда первому в Нижегородском районе дали участок под частную автомастерскую и автомойку, - вспоминает Виктор Ярмин. - С 1992 года людей обслуживал, ко мне тогда со всего города ехали. Я бы так и работал, если бы на меня потом не «наехали»! Пока напротив была детская площадка, никому я не мешал. А потом прямо перед моей мастерской элитные дома построили. Чиновники, депутаты, силовики - у всех там квартиры были. А у меня день и ночь клиенты едут, компрессор работает. Ну, и не понравилось им такое соседство! Сначала ко мне «братки» приехали - дескать, отдавай 50 процентов выручки. А потом по судам начали меня таскать - то одной бумажки у меня нет, то другой. Я на эти заседания как на работу ходил. Наконец, надоело мне это все, плюнул да и прикрыл мастерскую.

Нижегородские старожилы вспоминают, что когда-то здесь действительно была шиномонтажка. И довольно-таки неплохая: могли и в долг машину подлатать, и гарантию давали. А потом на ее месте вырос таинственный дом «с иконами».

- Очень я на людей тогда обозлился, - рассказывает Виктор Ярмин. - Ведь меня, по сути, разорили. Ни маме я не смог помочь, ни детям алименты платить - остался без гроша за душой. Вот и взялся проклятиями сыпать: выписал имена своих врагов, стал их проклинать и иголками тыкать. Знал я, что бабушка у меня была какая-то ведунья, людей лечила - ее даже колдуны боялись. Вот и решил, что и у меня есть эта сила. Да только что там - маскарад один!

Падение волшебных чар

Вскоре этот маскарад приобрел действительно пугающие черты. Вера в бога переросла в коллекционирование гобеленовых икон, стремление нагнать ужас на своих врагов - в украшение фасада черепами и окровавленными косами. Постепенно к этому дому стали бояться подходить и враги, и друзья, и даже родные дети Виктора Ярмина.

После встречи с депутатом Виктор Ярмин пообещал больше не пугать горожан.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Он был женат четыре раза, - рассказывает родственница пенсионера Виктория Погорелова (имя героини изменено. - Прим. ред.). - От каждой жены у него по ребенку: три дочери и сын. Да только никому из них он ни алименты не платил, ни участия в их жизни не принимал. Вот никто с ним и не общается. Бывает, заходит к нему младшая дочка Люба. А другие даже не знают, как у него дверь открывается.

Полгода назад Виктор Ярмин лишился единственного родного человека - на 92-м году жизни умерла его мать. После этого мужчина окончательно сник и ушел глубоко в себя. Не приди к нему в дом пару недель назад зоозащитники, неизвестно, чем бы закончилась эта темная история. Теперь же в ней забрезжил свет.

- На этот дом мне пожаловались местные жители, - рассказал наведавшийся в гости к Виктору Ярмину депутат Государственной Думы Александр Курдюмов. - То, что здесь творится, это действительно безобразие - о чем я и сказал владельцу дома. Он пообещал, что раздаст всех животных, уберет иконы с фасада и не станет больше включать церковные песнопения на всю улицу. Со своей стороны я готов оказать ему помощь в восстановлении автомастерской, если у него действительно все на законных основаниях.

Всех животных Виктор Ярмин пообещал отдать зоозащитникам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хотите верьте, хотите нет - только после этого чары с заколдованного дома действительно пали. В тот же день Виктор Ярмин открутил с фасада череп, отнес на помойку окровавленную косу и куклу Бабы-Яги, стал раздавать по приютам многочисленную животину. А через две недели снова всех зовет в гости на чай, уже в новенькой автомастерской.