Одинокий колдун желает познакомиться: Владелец «дома с иконами» начал ходить на свидания

Развешанные на заборе черепа, украшенный иконами фасад, статуэтки демонов и раздающиеся на всю улицу церковные песнопения - долгие десять лет обитель «карающего бога» на Нижегородской улице была одним из самых пугающих мест в Нижнем Новгороде. Этот дом был включен во все мистические путеводители, а о его таинственном владельце слагали легенды. Так продолжалось до тех пор, пока в неприступную башню «черного мага» не нагрянули хрупкие девушки-волонтеры. «Комсомолка» выяснила, как изменилась жизнь таинственного старца после этого и все ли чары пали с заколдованного места

Заколдованный дом

Эта загадочная история остается в центре внимания нижегородцев уже целый месяц. Началось все с того, что в середине октября до зоозащитников стали доходить слухи о том, что именующий себя «карающим богом» нижегородец начал проводить таинственные ритуалы над животными. Дескать, черный маг отрезает животным лапки, морит их голодом и грозится принести в жертву.

- Разумеется, я не могла остаться в стороне и решила наведаться к нему в гости, - рассказывала тогда «Комсомолке» зоозащитница Лариса Саплина. - Поначалу Виктор Ярмин (именно так величают «карающего бога в миру». - Прим. ред.) действительно производил жутковатое впечатление: сыпал проклятиями, демонстрировал нам какие-то непонятные ритуалы. Но потом открылся с совершенно другой стороны. Оказалось, что перед нами был абсолютно одинокий человек, с которым мало кто общался и которому совсем никто не помогал.

Раньше этого "заколдованного" дома боялся весь город.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чудесным образом девушкам удалось войти в доверие к таинственному старцу, и тот шаг за шагом начал открыть им свою душу. Выяснилось, что десять лет назад на его некогда процветающую автомастерскую наехали «братки» и потребовали отдавать им половину выручки. Не потянув такую «крышу», Виктор вынужден был прикрыть свое дело, а вскоре совсем ушел в религию и загадочные ритуалы. В его персональном мирке эти две несовместимые вещи довольно легко уживались. Вскоре на месте бывшей мастерской появился таинственный дом с иконами, черепами и статуэтками демонов. А единственными собеседниками пенсионера стали козы и утки - их в его хозяйстве насчитывалось без малого сорок душ.

- Не знаю, чем бы все это закончилось, не постучись мы тем вечером в его дом, - честно признаются зоозащитницы. - К счастью, все случилось так, как случилось. Он поверил нам и сумел открыться. Мы уговорили его раздать животных, убрать пугающую атрибутику и привести дом в порядок. А к весне надеемся восстановить его автомастерскую.

Теперь таинственный «дом с иконами», некогда пугающий людей своим видом, мало чем отличается от любого другого частного дома. Да и икон здесь никаких не осталось! Покрашенные белые стены, аккуратный заборчик, подстриженный кустарник во дворе - одним словом, идиллия.

- Вы не представляете, сколько отсюда было вывезено мусора, - смеясь, показывает Лариса. - В течение нескольких дней сам Виктор вместе с волонтерами разгребал все это добро! В результате нагрузили целый восьмитонный грузовик. Теперь здесь все выглядит довольно прилично. Даже и не подумаешь, что этот тот самый ужасающий дом!

Прежде пугающий дом в центре Нижнего Новгорода теперь не узнать. ФОТО: Лариса Саплина.

Начинающая телезвезда

Столь же радикальные изменения произошли и с его владельцем. Прежде не идущий на контакт ни с одной живой душой и неизменно сыплющий проклятиями в адрес незваных гостей, Виктор Ярмин оказался на редкость гостеприимным хозяином. Теперь к нему ходят целыми группами: журналисты, общественники, депутаты…

- На самом деле я всем очень рад, - признается пенсионер. - Если ко мне с добром приходят, то и я добром отвечаю.

А недавно бывший «карающий бог» отправился с ответным визитом - да не куда-нибудь, а на Первый канал, став главным героем программы «Мужское и женское».

- Говорят, что меня туда еще раз позовут, - радуется пенсионер. - Мог ли я раньше о таком мечтать? В общем, жизнь у меня в этом году полностью изменилась.

Теперь у Виктора Ярмина почти каждый день полон дом гостей. ФОТО: Лариса Саплина.

Вместе с всероссийской известностью и планами на восстановление бизнеса в жизни пенсионера появились и незнакомые прежде родственники. Стоило его фотографиям запестреть на обложках газет, как в гости к нему нагрянула племянница. Да не с пустыми руками, а с бизнес-проектом!

- Она едва ли не с порога спросила, сколько процентов в бизнесе получит ее муж, если поможет мне восстановить автомастерскую, - смеется Виктор Ярмин. - Конечно, я ее выставил. Где же эти родственнички раньше были, когда у меня бизнес отжимали и изгоя из меня делали? Теперь я и без них справлюсь!

Одинокий колдун желает познакомиться

Правда, как признают волонтеры, близкого человека таинственному старцу все же не хватает. После того как полгода назад умерла его мать, он остался совсем один на этом свете. Чтобы наладить личную жизнь бывшего «карающего бога», волонтеры организовали для него… свидание.

- Я решила познакомить его с мамой моей подруги, - рассказывает Лариса Саплина. - Это очень красивая и довольно пробивная 55-летняя женщина. Я надеялась, что у них все сложится!

К встрече таких дорогих гостей Виктор Ярмин подготовился как следует: нажарил шашлыков, запек на огне карпа, заварил домашнего чая. Чтобы не ударить в грязь лицом, он даже убрал подальше все свои колдовские балахоны, сменив их на «гражданский» мужской костюм. Предполагаемая невеста тоже не хотела опростоволоситься и заранее сходила в парикмахерскую, принарядилась… Но, увы, стрелы Амура пролетели мимо.

- К сожалению, романтических чувств у них друг к другу не возникло, - разводит руками Лариса. - Нет, они, конечно, хорошо пообщались. И в следующую субботу мы снова пойдем к нему в гости вместе с ней. Но едва ли это перерастет в нечто большее, чем просто дружба. Но мы все равно не теряем надежды найти для него «своего» человека!

После нагрянувшей известности Виктор взялся за налаживание личной жизни. ФОТО: Лариса Саплина.

КОМПЕТЕНТНО

Дардо Кусто, парапсихолог и специалист по магии:

- Маг - это человек, меняющий свою реальность в лучшую сторону. Никакими такими способностями Виктор не обладает, - во время эфира «Мужское и женское» оценил магические способности «карающего бога» парапсихолог. - Вместо этого он выбрал себе архетип жертвы. Он держит в себе обиду, чтобы снять с себя ответственность за свою жизнь.

КСТАТИ

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