«Держитесь, мамочка»: Ирина Пегова рассказала о взаимоотношениях с дочкой-подростком

41-летняя Ирина Пегова рассказала подписчикам о взаимоотношениях с дочкой-подростком. По словам кинозвезды, 13-летняя Таня буквально не вылезает из ее гардероба.

pegovairina Ирина Пегова любит путешествовать с дочкой Таней

- Перехожу на другой режим, - сообщила артиста в Инстаграме. - Нахожусь на пороге подросткового возраста дочи. Все, некуда деваться. С этого момента нужно менять стратегию воспитания! Надо «изобретать» заново язык общения. Подростков (как говорила Таня в детстве, - отростков) рани даже интонация. И даже такая, казалось бы, обыденная тема, как личная гигиена, становится деликатной.

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В новом посте знаменитость задалась вопросом, как объяснить дочке, что не надо брать вещи мамы. Хотя дальше сама призналась, что нередко надевает кроссовки своего ребенка.

- Но мамам девочек все-таки чуть полегче. Моя только и ждет легализованного момента, чтобы занырнуть в мой гардероб или косметичку, взять оттуда тени или помаду. Про одежду промолчу! Нравится ли это мне? Да! Это прикольно, удобно, но иногда совсем не радует. Один раз Таня оставила с концами в школе мою кожаную косуху, - поделилась Пегова.

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Единственный выход из этой ситуации, по мнению актрисы, - разделить гардероб и накупить дочке «свою» косметику.

Фолловеры Ирины Пеговой заметно оживились. Оказалось, многим затронутая тема близка и понятна.

- Ирочка, это все неизбежно, но нужно. Танюшка растет… - прокомментировала elenakazberova.

- Подростки подростковый период пройдут без потерь! - считает 5926vladimir.

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- Ирочка, терпения и мудрости, - посоветовала marinasol05.

- Держитесь, мамочка. Тот период только начался. Но он интересный, - уверена meddle24.

- Думаю, все мамочки рано или поздно сталкиваются с этим. У вас все получится, вы супер, - поддержала grivaluba62.