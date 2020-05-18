Нижегородских выпускников приглашают на онлайн-фестиваль «Рассвет»

18 Май 2020 2020-05-18T19:24:24+03:00

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Фестиваль по случаю окончания школы «Рассвет» (16+) ждет нижегородских выпускников 25 мая с 14.00 до 21.00. Причем состоится он в необычном формате - на страничке «Молодежи Нижегородской области» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в прямом эфире будущих абитуриентов поздравят высокопоставленные чиновники и специальные гости. Также в этот день ребята смогут посетить неформальный День открытых дверей местных вузов. А специалисты из «Сколково» расскажут выпускникам профессиях, которые будут больше всего востребованы в будущем.

Вдобавок ко всему на онлайн-фестивале покажут видеооткрытки, которые сами выпускники запишут для своих одноклассников и учителей заранее, а после выложат в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #рассвет52.

А вечером виновники торжества поиграют в онлайн-игру «Квиз, плиз!». Затем начнется виртуальная дискотека, на которой по-настоящему зажгут музыкальная группа Maple Season, DJ Katrin Kova, DJ Sunwalker и Rude Boy.

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ИСТОЧНИК KP.RU