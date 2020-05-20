Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года составило 6952 человека. Так, за прошедшие сутки в регионе было выявлено еще 260 новых случаев заражения этим смертельно опасным заболеванием.

По словам главы региона Глеба Никитина, властям удалось купировать очаги заболеваемости, а вместе с тем нарастить объемы проводимых исследований.

- Дополнительные ограничения, которые были введены перед майскими праздниками, дали свой эффект. Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики, - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции - регион перешел к первому этапу.

- 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал глава региона в своем Инстаграме.

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