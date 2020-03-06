Испытано на себе: «Комсомолка» сдала ЕГЭ по истории и оценила все плюсы и минусы нового тестирования

Единый государственный экзамен в нашей стране по-прежнему остается одной из самых спорных тем. Пока одни клянут его, на чем свет стоит, другие со столь же завидным упорством превозносят новую систему тестирования до небес. Чтобы хоть как-то успокоить людей, вот уже несколько лет в России проводится ЕГЭ для родителей, где взрослые могут на себе испытать все плюсы и минусы новой экзаменационной системы. В этом году выбор экзаменаторов пал на историю. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» тоже не осталась в стороне и решила тряхнуть стариной.

Спать или не спать

Честно говоря, я отношусь к тому поколению счастливчиков, которым удалось впорхнуть в последний вагон уходящего поезда и сдать экзамены еще по старой системе. Следующий за нами класс на себе испытал все тяготы первопроходцев ЕГЭ. Мы же об этом тестировании знали только понаслышке.

Само тестирование проходило в школе № 54.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В своей жизни историю я сдавала несколько раз. Сначала в девятом классе для меня это был экзамен по выбору, который я безо всяких проблем сдала на «отлично», а потом – уже в университете – на «превосходно». С тех пор все мои знания в этой области освежались только фильмами и историческими романами и, разумеется, успели немножко запылиться. Тем не менее, когда в этом году представилась возможность попробовать себя в ЕГЭ, отказываться я не стала.

- Ну, не расстреляют же тебя в конце концов, - успокоили коллеги. – Подумаешь, не сдашь! Теперь тебе это уже ничем не грозит!

Пронести шпаргалку на экзамен невозможно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Решение о сдаче экзамена я приняла только в понедельник, поэтому времени на подготовку не было. Однако я все же решила полистать современные справочники – мало ли что с тех пор изменилось в трактовке тех или иных событий. Как говорил Михаил Задорнов, «Россия – это страна с непредсказуемым прошлым». И правильно сделала. Многие трактовки событий меня действительно изрядно удивили. К примеру, в мои годы эпоха Золотой Орды считалась абсолютным злом, затормозившим развитие страны. А вот в современном справочнике уже полный «плюрализм мнений», воспринимающий иго как политический союз Орды с Русью, а самих ордынцев едва ли не войском самих русских князей. Одним словом, не зря полистала – нервничать перед экзаменом начала еще больше.

Тем не менее, в ночь перед экзаменом я спала. По опыту знаю, что именно в эту ночь можно выучить все, что ты не выучил за прошлый семестр, прочитать все, что не прочитал за 10 лет. Да что там - при желании в эту ночь можно запомнить даже китайский алфавит. Но я в эту ночь спала.

На входе нужно пройти регистрацию и узнать свое место в аудитории.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Метод со шпорами я тоже отмела сразу. Первый и последний раз в своей жизни я пыталась списать в восьмом классе – на уроке биологии вопрос «Сколько зубов у кабана?» С позором я была поймана в первые же пять минут от начала урока. С тех пор я запомнила четко – списывальщик из меня никакой, нечего и браться. На ЕГЭ это и вовсе бы не прокатило. Еще до начала экзамена я обнаружила, что все тумбочки, шкафы и ящики опечатаны не только в самом кабинете, где пройдет тестирование, но и на всем этаже. Печать стояла даже на унитазном бачке в «комнате для припудривания носиков».

Списать… у министра

Ровно в 9:40 нас завели в кабинет и тут же при нас распечатали экзаменационные задания. Узнать их заранее или подделать – никакой возможности. Списать у соседа – тоже не вариант. Место каждого участника в аудитории компьютер определяет автоматически. И сесть поближе к историку-министру образования (который, кстати, тоже сдавал экзамен здесь же) не получится.

После этого всех участников проверяют с металлоискателем.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вообще так сложилось, что в нашем кабинете собрались сплошь люди занятые – чиновники, министры и журналисты. Поэтому времени на написание полноценного тестирования нам не дали: это скорее демоверсия демоверсии - на все про все 20 минут. Едва глянув на вопросы, я поняла, любое штудирование справочников накануне мне бы не помогло. Первое же задание подразумевало знание не только истории России, но и общемировой исторической канвы. Необходимо было выстроить в правильном хронологическом порядке события из разных веков российской и мировой истории.

- Это легко, - выдохнула я, быстренько набрав нужную комбинацию цифр.

Во время экзамена нервничает даже министр образования.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Столь же просто далось соотнесение понятий и явлений с личностью правителя, для эпохи которого они были характерны. Набрав темп, я уже думала и дальше с ветерком бежать по вопросам. Однако уже следующее задание меня остановило – передо мной была контурная карта битвы, с указанием направления движения основных сил. В соответствии с заданием необходимо было определить название города, близ которого произошло сражение, век и имя полководца. Надо сказать, что я с детства считала битвы отнюдь не женским занятием. Нет, я, конечно, не опускала из бессмертного творения Льва Николаевича все описание войны вплоть до очередной сцены с Андреем Болконским – хотя так делали многие девочки, знаю точно.

Пакет с заданием вскрывается прямо в аудитории.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако все мои познания в области военных стратегий сводятся к «ходу свиньей» - слишком уж смешное название. Тем не менее, внимательно изучив карту, я все же разглядела в ней знаменитую Куликовскую битву, а в пропущенном полководце… Нет, не Дмитрия Донского, а Мамая! По ходу битвы пропущенный значок был именно над ордынским военачальником. И это еще одна особенность ЕГЭ – нужно очень внимательно читать задание. Один неловкий момент – и ты «провалился».

Сразу после этого нужно заполнить специальный бланк.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Изучай меня по маркам»

Так же творчески составители теста подошли и к другим вопросам. К примеру, взглянув на почтовую марку, выпущенную к определенной дате, участникам ЕГЭ предстояло выбрать из предложенного списка все события, явления и политических деятелей, характерных для этой эпохи. А затем из киноафиш отобрать те фильмы, что были сняты до обозначенного времени. Честно скажу, в «наши» годы сдавать экзамен по марке или афише – такого даже представить было нельзя! Однако для детей, выросших на квизах и квестах, задание самое то.

Поначалу задания давались мне довольно легко.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ну, и наконец, несколько творческих заданий. В пику всем противникам ЕГЭ, уверяющим, что тестирование упрощает сознание и отучает школьников думать, нам нужно было аргументированно поспорить с утверждением одного из историков. Причем, чтобы сделать это, нужно знать тенденции развития России на протяжении всей эпохи самодержавия. Одним словом, есть над чем пораскинуть мозгами. И вишенкой на торте стала просьба в последнем задании написать небольшое сочинение на тему одной из представленных на выбор исторических эпох. Скажу честно, в нашей демоверсии тестирования я это задание выполнить не успела. Ровно через двадцать минут от начала у нас собрали бланки ответов и отправились их проверять. А еще минут через 15 предоставили проверенные результаты. Я своими осталась довольна – остаточные знания в моей голове еще есть.

А вот потом пришлось призадуматься.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что касается извечного спора сторонников и противников ЕГЭ, то по итогам тестирования я займу нейтралитет. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Ясно одно, чтобы хорошо сдать этот экзамен, к нему надо готовиться. Причем по современным технологиям и методикам. Все наши прежние учебники и энциклопедии для этой подготовки не годятся – другие требования, другие задания, другие ожидания проверяющих. Поэтому я все же довольна, что десять лет назад успела впорхнуть в тот самый последний вагон уходящего поезда.