2020-03-06T12:51:01+03:00
Общество

Испытано на себе: «Комсомолка» сдала ЕГЭ по истории и оценила все плюсы и минусы нового тестирования

В Нижнем Новгороде прошел Единый госэкзамен по истории для родителей [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Комсомолка» сдала ЕГЭ по истории и оценила все плюсы и минусы нового тестирования.«Комсомолка» сдала ЕГЭ по истории и оценила все плюсы и минусы нового тестирования.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Единый государственный экзамен в нашей стране по-прежнему остается одной из самых спорных тем. Пока одни клянут его, на чем свет стоит, другие со столь же завидным упорством превозносят новую систему тестирования до небес. Чтобы хоть как-то успокоить людей, вот уже несколько лет в России проводится ЕГЭ для родителей, где взрослые могут на себе испытать все плюсы и минусы новой экзаменационной системы. В этом году выбор экзаменаторов пал на историю. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» тоже не осталась в стороне и решила тряхнуть стариной.

Спать или не спать

Честно говоря, я отношусь к тому поколению счастливчиков, которым удалось впорхнуть в последний вагон уходящего поезда и сдать экзамены еще по старой системе. Следующий за нами класс на себе испытал все тяготы первопроходцев ЕГЭ. Мы же об этом тестировании знали только понаслышке.

Само тестирование проходило в школе № 54. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Само тестирование проходило в школе № 54.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В своей жизни историю я сдавала несколько раз. Сначала в девятом классе для меня это был экзамен по выбору, который я безо всяких проблем сдала на «отлично», а потом – уже в университете – на «превосходно». С тех пор все мои знания в этой области освежались только фильмами и историческими романами и, разумеется, успели немножко запылиться. Тем не менее, когда в этом году представилась возможность попробовать себя в ЕГЭ, отказываться я не стала.

- Ну, не расстреляют же тебя в конце концов, - успокоили коллеги. – Подумаешь, не сдашь! Теперь тебе это уже ничем не грозит!

Пронести шпаргалку на экзамен невозможно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пронести шпаргалку на экзамен невозможно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Решение о сдаче экзамена я приняла только в понедельник, поэтому времени на подготовку не было. Однако я все же решила полистать современные справочники – мало ли что с тех пор изменилось в трактовке тех или иных событий. Как говорил Михаил Задорнов, «Россия – это страна с непредсказуемым прошлым». И правильно сделала. Многие трактовки событий меня действительно изрядно удивили. К примеру, в мои годы эпоха Золотой Орды считалась абсолютным злом, затормозившим развитие страны. А вот в современном справочнике уже полный «плюрализм мнений», воспринимающий иго как политический союз Орды с Русью, а самих ордынцев едва ли не войском самих русских князей. Одним словом, не зря полистала – нервничать перед экзаменом начала еще больше.

Тем не менее, в ночь перед экзаменом я спала. По опыту знаю, что именно в эту ночь можно выучить все, что ты не выучил за прошлый семестр, прочитать все, что не прочитал за 10 лет. Да что там - при желании в эту ночь можно запомнить даже китайский алфавит. Но я в эту ночь спала.

На входе нужно пройти регистрацию и узнать свое место в аудитории. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На входе нужно пройти регистрацию и узнать свое место в аудитории.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Метод со шпорами я тоже отмела сразу. Первый и последний раз в своей жизни я пыталась списать в восьмом классе – на уроке биологии вопрос «Сколько зубов у кабана?» С позором я была поймана в первые же пять минут от начала урока. С тех пор я запомнила четко – списывальщик из меня никакой, нечего и браться. На ЕГЭ это и вовсе бы не прокатило. Еще до начала экзамена я обнаружила, что все тумбочки, шкафы и ящики опечатаны не только в самом кабинете, где пройдет тестирование, но и на всем этаже. Печать стояла даже на унитазном бачке в «комнате для припудривания носиков».

Списать… у министра

Ровно в 9:40 нас завели в кабинет и тут же при нас распечатали экзаменационные задания. Узнать их заранее или подделать – никакой возможности. Списать у соседа – тоже не вариант. Место каждого участника в аудитории компьютер определяет автоматически. И сесть поближе к историку-министру образования (который, кстати, тоже сдавал экзамен здесь же) не получится.

После этого всех участников проверяют с металлоискателем. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После этого всех участников проверяют с металлоискателем.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вообще так сложилось, что в нашем кабинете собрались сплошь люди занятые – чиновники, министры и журналисты. Поэтому времени на написание полноценного тестирования нам не дали: это скорее демоверсия демоверсии - на все про все 20 минут. Едва глянув на вопросы, я поняла, любое штудирование справочников накануне мне бы не помогло. Первое же задание подразумевало знание не только истории России, но и общемировой исторической канвы. Необходимо было выстроить в правильном хронологическом порядке события из разных веков российской и мировой истории.

- Это легко, - выдохнула я, быстренько набрав нужную комбинацию цифр.

Во время экзамена нервничает даже министр образования. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во время экзамена нервничает даже министр образования.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Столь же просто далось соотнесение понятий и явлений с личностью правителя, для эпохи которого они были характерны. Набрав темп, я уже думала и дальше с ветерком бежать по вопросам. Однако уже следующее задание меня остановило – передо мной была контурная карта битвы, с указанием направления движения основных сил. В соответствии с заданием необходимо было определить название города, близ которого произошло сражение, век и имя полководца. Надо сказать, что я с детства считала битвы отнюдь не женским занятием. Нет, я, конечно, не опускала из бессмертного творения Льва Николаевича все описание войны вплоть до очередной сцены с Андреем Болконским – хотя так делали многие девочки, знаю точно.

Пакет с заданием вскрывается прямо в аудитории. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пакет с заданием вскрывается прямо в аудитории.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако все мои познания в области военных стратегий сводятся к «ходу свиньей» - слишком уж смешное название. Тем не менее, внимательно изучив карту, я все же разглядела в ней знаменитую Куликовскую битву, а в пропущенном полководце… Нет, не Дмитрия Донского, а Мамая! По ходу битвы пропущенный значок был именно над ордынским военачальником. И это еще одна особенность ЕГЭ – нужно очень внимательно читать задание. Один неловкий момент – и ты «провалился».

Сразу после этого нужно заполнить специальный бланк. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сразу после этого нужно заполнить специальный бланк.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Изучай меня по маркам»

Так же творчески составители теста подошли и к другим вопросам. К примеру, взглянув на почтовую марку, выпущенную к определенной дате, участникам ЕГЭ предстояло выбрать из предложенного списка все события, явления и политических деятелей, характерных для этой эпохи. А затем из киноафиш отобрать те фильмы, что были сняты до обозначенного времени. Честно скажу, в «наши» годы сдавать экзамен по марке или афише – такого даже представить было нельзя! Однако для детей, выросших на квизах и квестах, задание самое то.

Поначалу задания давались мне довольно легко. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поначалу задания давались мне довольно легко.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ну, и наконец, несколько творческих заданий. В пику всем противникам ЕГЭ, уверяющим, что тестирование упрощает сознание и отучает школьников думать, нам нужно было аргументированно поспорить с утверждением одного из историков. Причем, чтобы сделать это, нужно знать тенденции развития России на протяжении всей эпохи самодержавия. Одним словом, есть над чем пораскинуть мозгами. И вишенкой на торте стала просьба в последнем задании написать небольшое сочинение на тему одной из представленных на выбор исторических эпох. Скажу честно, в нашей демоверсии тестирования я это задание выполнить не успела. Ровно через двадцать минут от начала у нас собрали бланки ответов и отправились их проверять. А еще минут через 15 предоставили проверенные результаты. Я своими осталась довольна – остаточные знания в моей голове еще есть.

А вот потом пришлось призадуматься. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А вот потом пришлось призадуматься.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что касается извечного спора сторонников и противников ЕГЭ, то по итогам тестирования я займу нейтралитет. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Ясно одно, чтобы хорошо сдать этот экзамен, к нему надо готовиться. Причем по современным технологиям и методикам. Все наши прежние учебники и энциклопедии для этой подготовки не годятся – другие требования, другие задания, другие ожидания проверяющих. Поэтому я все же довольна, что десять лет назад успела впорхнуть в тот самый последний вагон уходящего поезда.

Однако своими результатами я осталась довольна. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако своими результатами я осталась довольна.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородец может получить до семи лет лишения свободы за кражу двух патронов
Нижегородский следственный комитет проведет проверку по факту смерти рабочего на стройке
БК «Нижний Новгород» проиграл первый матч 1/8 Лиги чемпионов
Суд изменил приговор нижегородцу Сергею Воронову, фигуранту громкого «дела Бочкарева»
Лучшего предпринимателя выберут в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области поручил выделить участок под ФОК
В Нижнем Новгороде появятся молочная ферма и сыроварня
Правительство Нижегородской области принимает участие в разработке федерального закона о защите капиталовложений
В Нижегородской области выполнено две трети поручений предпринимателей
Срок инвестиционного налогового вычета в Нижегородской области будет перенесен
Губернатор Нижегородской области и вице-президент Intel обсудили цифровую трансформацию бизнеса
В нижегородской Усадьбе Рукавишниковых выставят экспонаты из клада купца Дмитрия Сироткина
Московский лайнер около пяти часов кружил над Нижним Новгородом
Нижегородская область может принять в 2020 году международный экологический форум
Глеб Никитин: «Структура правительства меняется в зависимости от конкретных задач»
Экс-зампрокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода оправдал суд
Нижегородские специалисты могут подать заявки на улучшение жилищных условий
С апреля в Нижегородской области вводятся ограничения на движение большегрузов
В Нижнем Новгороде сегодня ожидается пасмурная погода без осадков
В Нижегородской области в 2020 году построят новый школьный корпус, более 60 школ отремонтируют
«У губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - Александр Прудник
Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области
В Арзамасе Нижегородской области изменены градостроительные нормы
В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада
Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области
«Гнеушев знает острые вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты», - глава Арзамаса Александр Щелоков
Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал кадровые назначения в областном правительстве