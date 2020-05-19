Замужем за педофилом: Эстонке, сбежавшей от мужа-извращенца, помог остаться в Нижнем Новгороде коронавирус

История любви эстонской медсестры Анны Финсерасен и ее норвежского мужа-извращенца обернулась настоящим детективом и прогремела сразу на три страны. Устав от постоянных побоев мужа в Норвегии, девушка была вынуждена бежать в родную Эстонию. Но спокойная жизнь длилась недолго – спустя три года Анна обнаружила, что ее маленькие дочки подверглись домогательствам со стороны родного отца.Но, вопреки всем ожиданиям, эстонский суд встал на сторону иностранца. Признав его невиновным за «неимением неопровержимых доказательств его вины», суд постановил лишить Анну прав попечения и передать детей отцу-педофилу. После такого решения девушка была вынуждена вместе с детьми бежать в Россию.

Трудности перевода

Ко времени побега из Эстонии Анны Финсерасен к этому делу подключились сразу несколько международных правозащитников. У некоторых из них были связи в России, поэтому нельзя сказать, что в нашу страну девушка приехала на пустое место.

- Когда я прилетела в Москву, здесь меня уже встретили, - признается Анна Финсерасен "Комсомольской правде" в Нижнем Новгороде". – К счастью, на тот момент Эстония еще не успела объявить меня в международный розыск, поэтому на территорию России я смогла приехать по обычной визе. Меня сразу отвезли в небольшую православную обитель в Ярославской области, где нам с детьми предоставили кров. Там я хорошо устроилась вместе с дочками.

Главная цель, которая стояла перед Анной с детьми в то время – это добиться убежища на территории России. А вот с этим-то дело обстояло непросто. Если сначала помощники Анны уверяли, что беспокоиться о материальной стороне вопроса ей не стоит, то потом ситуация изменилась. Сначала с нее потребовали 25 тысяч на сдачу анализов, а потом 53 тысячи на переводы многочисленных документов. К ходатайству о предоставлении временного убежища срочно потребовалось приложить медицинские справки, переводы судебных решений и заключения психолога. Причем счет шел на дни – если не будет денег, то не будет в срок ни медицинских справок, ни переводов. А значит, Анна не не сможет вовремя получить статус соискателя убежища. Над женщиной с детьми нависла реальная угроза выдворения из страны.

Теперь Анна с детьми может целый год находиться в России.Фото: Предоставлено героем публикации

- Скажу честно, я был очень сильно напуган, - вспоминает духовник Анны, настоятель одного из православных храмов в Палдиски отец Игорь Прекуп. – У меня не было возможности, находясь в другой стране, внести эти деньги. Да и после всех выплат на банковском счете, открытом мною для сбора пожертвований в помощь Анне, было почти пусто. Уложиться в указанные сроки было невозможно. Слава Богу, нашлась одна добрая душа в Москве, которая дала в долг необходимую сумму. Иначе и не представляю, что было бы. Конечно, как только я получил визу, сразу же приехал и вернул долг.

Однако этим дело не закончилось. Вскоре Анна узнала, что ее российские помощники связались с адвокатом ее мужа. Реакция последовала незамедлительно.

- Как оказалось, Интерпол объявил меня в розыск, - вспоминает Анна. – Спасло меня только то, что к тому времени я уже получила статус соискателя убежища на территории России.

Пандемия в помощь

Тем не менее, оставаться в Ярославской области Анна уже не могла – зная ее адрес, туда мог в любую минуту нагрянуть ее бывший супруг со своим адвокатом. Так что женщине с маленькими детьми пришлось в очередной раз спасаться бегством – теперь уже в Нижегородскую область. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не…коронавирус. Да-да, для Анны эта опасная зараза оказалась настоящим спасением. В том числе и благодаря разразившейся пандемии, гражданка Эстонии смогла получить временное убежище в нашей стране на целый год.

- Решением УМВД России по Ярославской области от 21 апреля 2020 года по гуманным основаниям, с учетом сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, гражданке Эстонии Анне Финсерасен и ее несовершеннолетним детям предоставлено временное убежище на территории России сроком на один год, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Соответствующее уведомление было направлено заказным письмом по ее последнему месту регистрации на территории Ярославской области. Другими словами, точка в этом деле еще не поставлена. Пока женщине и ее детям дана лишь временная передышка. Однако за этот год они рассчитывают в корне изменить ситуацию.

Свои права Анна собирается отстаивать в Европейском суде.Фото: Предоставлено героем публикации

- Самое главное, что мы сейчас собираемся сделать – это подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Теперь Анна вынуждена судиться со своей родной страной, - рассказывает директор Европейского информационно- правозащитного центра Гарри Муррей. – Кроме того, сейчас проводится международная психолого-психиатрическая экспертиза с участием детей Анны Финсерасен и с привлечением ведущих экспертов. Если в ходе этого процесса будут выявлены новые обстоятельства, то это послужит поводом для пересмотра дела в Таллине. Это не только прекратит поиск Интерполом Анны в Европе, но и даст ей шанс на возвращение в родную страну.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий

КСТАТИ

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, лидером по числу сексуальных преступлений против детей в Европе оказался Лихтенштейн (474,3 на 100 тысяч населения). На втором месте Швеция – 420,4 на 100 тысяч населения. И замыкает тройку лидеров Венгрия – 307,5 на 100 тысяч населения. Норвегия в этом списке оказалась на 11-м месте – 100,4 на 100 тысяч населения.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожая громкая история в прошлом году произошла в Челябинске. Чтобы защитить дочь от отца-педофила, россиянка была вынуждена бежать из США на родину. Несмотря на все заверения женщины и страшные рассказы девочки, американский суд не поверил их словам. В соответствии с решением суда, россиянка обязана была отдавать свою дочь отцу каждую субботу. А в случае нарушения графика запросто могла угодить за решетку. Дожидаться этого женщина не стала, и бежала из страны-мечты в Челябинск. Только здесь следователи обратили внимание на ее заявление и возбудили уголовное в отношении отца-педофила – к слову, тоже гражданина России.

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