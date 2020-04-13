Замужем за педофилом: Эстонка бежала в нижегородский монастырь от норвежского клана извращенцев

Если бы несколько лет назад эстонской медсестре Анне Финсерасен сказали, что она будет прятаться в глухом нижегородском монастыре в далекой России, она бы никогда не поверила в эти россказни. Однако с тех пор в ее жизни произошло столько всего, что впору писать книгу: встреча с целым кланом педофилов, ночной побег в другую страну и жизнь вне закона.

Влюбленный хуторянин

Май 2009 года стал поистине судьбоносным для 25-летней медсестры из Таллина Анны Финсерасен – ей предложили работу в Норвегии. По сравнению с Эстонией и зарплата, и условия работы там были куда лучше, поэтому долго раздумывать над предложением она не стала. Уже в конце месяца Анна приехала работать в сельский дом престарелых, где и повстречала 33-летнего Йостена. Он жил поблизости на небольшом хуторе, а в ночные смены работал санитаром в этом же доме престарелых.

- Все пациенты относились к нему с большим доверием, да и сам он производил впечатление заботливого и чуткого человека, - вспоминает Анна. – Вскоре у нас завязались отношения, и через несколько месяцев я вышла за него замуж.

Жизнь на хуторе сильно отличалась от той, к которой привыкла Анна в Таллине. На много миль вокруг там не было ни одного жителя, и зачастую девушке даже не с кем было перекинуться словом. Хотя поговорить было о чем.

- Первые странности в поведении мужа я заметила вскоре после свадьбы, - делится Анна. – У него на хуторе было большое хозяйство: коровы, овцы, свиньи. Так вот свою злобу он всегда вымещал на животных. То и дело я видела, как он нещадно лупит своих баранов. Но тогда я не придала значения этим вспышкам агрессии.

Однако после рождения первого ребенка Анна сама оказалась на месте этих баранов. Постоянные придирки, гневные окрики и затрещины – все это стало обычным делом в их семейной жизни.

На много миль вокруг хутора не было ни одной живой души.Фото: Предоставлено героем публикации

- Терпи, - уговаривала Анну мать, когда та начинала звонить в Эстонию. – Это разница менталитетов. Не провоцируй его! А ты думала, брак – это легко?

Беременность с синяками

Впрочем, терпеть Анну заставляли не столько уговоры матери, сколько рассказы о знаменитой норвежской ювенальной юстиции. Интернет пестрел историями о том, как социальные службы отбирают детей у иностранцев и отдают их в приемные семьи. Чего-чего, а такого будущего для своей дочери Анна не могла представить даже в страшном сне. А вскоре деток в семье стало двое.

- После рождения второго ребенка ситуация стала еще хуже, - вспоминает женщина. – Он избивал меня даже, когда я была беременна. Помню, на приеме у акушерки она допытывалась, откуда взялись синяки у меня на теле. Однако в конечном итоге все же не стала никуда сообщать об этом – дескать, договоритесь сами у себя в семье.

Но договориться в их семье с каждым днем становилось все сложнее. Забытый свет в ванной комнате, стоящая не на своем месте кружка – все это становилось поводом для скандала и избиения Анны. А потом и вовсе Йостен начал угрожать жене, что вышвырнет ее и из дома, и из страны.

- Бывало так, что я просыпалась утром, а мои чемоданы стояли у двери, - вспоминает Анна. – Он мне прямо говорил: «Убирайся, ты здесь больше не живешь!» При этом забрать детей он мне не давал. В результате, я была вынуждена унижаться и умолять его о прощении.

Дедушка с прошлым

Изо дня в день Анна терпела унижения, но никому не жаловалась. Впрочем, рассказать о своих бедах ей все равно было некому. Единственный человек, который бывал у них в доме, это живущий в 200 метрах от них отец Йостена. У него был свой хутор, но он никогда не упускал возможности зайти к сыну на чашечку кофе. То, что у этого добродушного с виду старичка есть свой скелет в шкафу, Анна и представить не могла.

- Моего отца судили за педофилию, - как-то раз проговорился Йостен, рассказывая о разводе родителей – Ничего серьезного – он просто трогал какую-то 11-летнюю девочку.

Что означает это «трогал», Йостен особо не распространялся – дескать, это личное дело отца, и в подробности он не вдавался. Столь же туманно он спустя несколько лет рассказывал об этой истории в интервью эстонскому телевидению. Правда, на этот раз в ней фигурировала уже не одна девочка.

- Его обвиняли в том, что он что-то делал с 13-14-летними детьми, - рассказывал он журналистам программы «Kuuuurija». – Большего я не знаю. Сейчас у него новая семья и двое детей.

Взрослые игры

Тем не менее, несмотря на такое семейное предание, подозревать в чем-то подобном своего мужа у Анны не было оснований. По крайней мере, пока не родилась младшая дочь.

- Никогда прежде Йостен не проявлял особого интереса к домашним делам и уходу за детьми, - вспоминает Анна. – Но когда родилась вторая дочка, он предложил мне помощь в купании старшенькой. Мол, ты и так устаешь, а тут хоть какая-то помощь.

Поначалу Анна действительно обрадовалась его предложению. Пока не увидела это купание своими глазами.

- Как-то раз я зашла в ванную и не поверила своим глазам, - с дрожью в голосе рассказывает Анна. – Эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами. Йостен с нашей двухлетней дочкой стояли на полу ванной комнаты абсолютно голые. Малышка дергала его за половой орган, а он только смеялся в ответ. На мой возмущенный вопрос, что происходит, он ответил: «Ничего особенного, мы просто играем».

Выходя замуж, Анна даже представить не могла, что ей придется бежать из страны.Фото: Предоставлено героем публикации

Эти странные игры так поразили молодую женщину, что она тут же запретила мужу купать дочь. В ответ он обвинил ее в том, что она мешает ему общаться с ребенком. Эта странная история закончилась очередным скандалом и очередным избиением Анны.

- К тому времени наши отношения так испортились, что я поняла – больше терпеть нельзя, - рассказывает девушка. – Я предложила ему развод, и поначалу он даже не возражал. Я надеялась, что нам удастся договориться полюбовно, но не вышло.

Ночной побег

Едва супруги заговорили о разводе, к ним в дом нагрянули представители той самой ювенальной юстиции. В комиссию входили социальный работник и полицейский. Как оказалось позднее, именно он много лет назад задерживал отца Йостена по обвинению в педофилии.

- Из этого разговора я поняла, что своих детей после развода мне не видать, - призналась женщина. – Закон был полностью на норвежской стороне, а мне как иностранке не на что было рассчитывать. При этом мои рассказы о побоях и той странной сцене в ванной комнате, вообще не были взяты во внимание. Выслушав эту историю, полицейский только развел руками: «Это нормально, что дочери моются со своими отцами до семи лет». Хотя я ему ясно сказала, что они не мылись.

Анна понимала, что теперь может рассчитывать только на себя. И начала действовать.

- Через несколько дней я отпросилась у Йостена в больницу, сославшись на то, что у меня болит живот и мне нужно срочно показаться врачу, - вспоминает женщина. – Он не стал особо вдаваться в подробности и легко меня отпустил. Тайком я уехала в Таллин я сделала эстонские паспорта своим детям и начала готовиться к побегу: собрала деньги, вещи, документы. И когда в следующий раз Йостен ушел на работу в ночную смену, я вместе с дочерьми бежала из дома.

В тот момент Анна даже представить не могла, что все ее злоключения еще только начинаются. Впереди ее ожидали проблемы с законом, долгие судебные тяжбы и страшная тайна, которую она узнала о своем муже.

Продолжение следует…

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В декабре 2017 года россиянка Александра Боярская бежала в Россию вместе с детьми от своего австрийского мужа Томаса Габла. Причиной развода стали домогательства со стороны родного дяди детей Штефана и частые визиты обитателей борделя, в котором работал муж Александры. В той истории австрийский суд встал на сторону педофилов и обвинил россиянку в похищении своих детей.