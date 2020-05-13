Замужем за педофилом: В издевательствах над детьми эстонки, бежавшей в Нижний Новгород, заподозрили родного дедушку

Красивая сказка о любви с заграничным принцем обернулась для эстонской медсестры Анны Финсерасен настоящим кошмаром. Избиения, вечные унижения и угрозы выкинуть ее на улицу – стали обычным делом в их семейных буднях на норвежском хуторе. После долгожданного развода в 2013 году, Анна вздохнула свободнее – наконец-то, можно жить спокойно. Однако спустя три года ее младшая дочь проговорилась о «странных играх» с отцом во время их визитов в Норвегию. Перепуганная женщина была вынуждена обратиться в полицию.

Арестовать нельзя выпустить

После ареста Йостейна в ноябре 2016 года Анна немного успокоилась – как-никак с ее стороны была куча свидетелей, медицинская экспертиза, заключение психолога и службы защиты детей. Однако, вопреки ее ожиданиям, спустя семь месяцев Йостейна оправдали.

- Немаловажную роль в этом сыграла позиция моей матери. Она с самого начала занимала его сторону. У нас всегда с ней были не самые лучшие отношения, а уж после развода она окончательно на меня ополчилась – дескать, я не смогла сберечь свой брак, а теперь еще и детей хочу лишить отца, - вспоминает Анна в интервью "Комсомольской правде" в Нижнем Новгороде". – Кроме того, суд зацепился за размытую формулировку в медицинской экспертизе о том, что выемка на девственной плеве младшей дочки могла быть ее анатомической особенностью. В результате, решением суда он был оправдан – «так как совокупность изученных доказательств не подтверждает достоверно вину обвиняемого». То есть не на основании отсутствия состава преступления, а за отсутствием неопровержимых доказательств.

Дети регулярно бывали у отца, но Анна даже не подозревала, что там происходит.Фото: Предоставлено героем публикации

Сразу после суда эстонский прокурор, требовавшая для него восемь с половиной лет тюрьмы, грозилась обжаловать приговор и даже собиралась дойти до государственного суда. Однако так и не выполнила своего обещания. Вместо этого Эстония выплатила Йостейну Финсерасену примерно 60 тысяч евро компенсации. Вскоре судом был отменен запрет на приближение к детям и сразу назначен порядок его общения с ними.

- Не обошлось тут, вероятно, и без политики - никто не хочет портить отношения между государствами из-за какого-то частного случая, - полагает девушка.

Визиты дедушки

Тем временем Йостейн подал встречное заявление добился разрешения видеться с детьми и подал встречный иск о передаче ему прав полного попечения над детьми. Другими словами, он потребовал лишить Анну всех прав попечения и полностью передать ему малышей. Ну, а пока суд разбирался в обстоятельствах нового процесса, была назначена первая встреча норвежца с детьми – пока в присутствии социальных работников.

- Эту сцену я не забуду никогда, - рассказывает Анна. – Когда я первый раз привезла их на встречу с ним, они отчаянно вцепились в меня и принялись кричать. К отцу они так и не подошли.

После нескольких подобных встреч о себе дали знать прежние психологические травмы: девочки снова стали кричать во сне и писаться по ночам. Анна вновь была вынуждена обратиться к психологу, уже другому. Чтобы составить собственное мнение о состоянии детей, клинический психолог предпочла сразу говорить с детьми, а не с родителями. Так она рассчитывала получить более объективную картину. И это дало результат – девочки так с ней поладили, что вскоре старшая дочь начала рассказывать даже те подробности, которые поначалу не рассказывала матери.

Эстонский суд постановил передать детей отцу, подозреваемому в педофилии.Фото: Предоставлено героем публикации

- Вы знаете, что насильственные сексуальные действия в отношении них совершал не только отец, но и дедушка? – начала психолог непростой разговор после нескольких сеансов. – При этом отец наблюдал за всем этим из окна. Детская психика столь ранима, что они постарались забыть об этом. Но теперь эти воспоминания стали всплывать в памяти. Я не оставлю это дело просто так, и не дам детей в обиду. Я сама напишу заявление в полицию.

Именно так она и сделала. В результате эстонские следователи возбудили новое уголовное дело – уже в отношении дедушки.

- Это действительно странно, но наше законодательство устроено так, что если человек был оправдан по какой-то статье, в отношении него уже не могут снова возбудить уголовное дело по такому же обвинению, - объясняет Анна. – На этот раз дело было возбуждено в отношении отца Йостейна. Сейчас оно уже передано в генеральную прокуратуру Норвегии. Точка в этом вопросе до сих пор не поставлена.

Педофилия – дело семейное

Впрочем, это скандальное обстоятельство не помешало эстонскому суду занять сторону норвежца: одно за другим судья отклоняла ходатайства Анны, отказывалась вызывать ее свидетелей и отвергала все доказательства, как не имеющие отношения к делу. С такой же легкостью была отклонена справка из прокуратуры о возбуждении нового уголовного дела. Все шло к тому, чтобы полностью передать детей на попечение Йостейна Финсерасена. Видя все это, доведенная до отчаяния Анна разместила в социальных сетях настоящий крик о помощи. Тогда-то в ее жизни и появился священник Эстонской православной церкви Московского патриархата Игорь Прекуп, настоятель одного из храмов в Палдиски.

После решения суда Анне с детьми пришлось бежать в Россию.Фото: Предоставлено героем публикации

- Об Аниной беде я узнал из ее поста в фейсбуке и откликнулся, - вспоминает отец Игорь. – Я стал духовником этой семьи и помогал, чем мог: старался морально поддержать маму с дочерьми, учил их исповедоваться, собирал деньги на адвоката, помогал правильно составить бумаги для суда и других инстанций. Общение с девочками не оставляло сомнений в виновности их отца. Хочу сказать, что много зла от бытующих ложных стереотипов. К примеру, считается, что сердце матери всегда знает, что происходит с ее ребенком. А потому, если сердце спокойно, значит беспокоиться не о чем. Другой распространенный миф: ребенок обязательно расскажет матери, если кто-то (в том числе родной отец) причинит ему зло. Значит, если дети не жалуются, то и не на что. На самом деле это все не так. Педофилы, как правило, искусные манипуляторы. Они умеют так психологически обрабатывать своих жертв, что дети начинают чувствовать себя соучастниками и себя же винят в происходящем с ними. Поэтому и молчат.

Надо сказать, что отец Игорь человек в этом деле не случайный – вот уже 12 лет он помогает матерям, чьи дети стали жертвами педофилов. За это время к нему за помощью обращалось немало женщин.

- В нашей стране только за 2018 год было зафиксировано около 500 обращений, связанных с педофилией, - приводит статистику священник. – Много это или мало для маленькой Эстонии? Я думаю, много. Тем более, что речь идет только об официальных обращениях. А в таких случаях редко кто идет в полицию. На самом деле мы очень мало знаем о педофилии. Когда мы слышим это слово, нам представляется маньяк, выслеживающий свою жертву по ночам. В действительности же педофилами очень часто оказываются люди, которым дети всецело доверяют. Примерно 80% - это близкие семье люди: родственники, отчимы, а то и родные отцы. При этом они отличные манипуляторы, умеющие поставить в тотальную зависимость от себя всю семью и, в первую очередь, жену. В этом случае, даже если она замечает какие-то «странности» мужа, то предпочитает молчать о них. Она успокаивает себя тем, что ей показалось, если и не показалось, то она этого не допустит в будущем. Однако педофилия - это психосексуальное расстройство с почти стопроцентным рецидивом. 100% рецидив. Даже если человек не проявляется внешне, предрасположенность у него сохраняется.

Тем не менее в декабре 2019 года Йостейну было передано право полного попечения над детьми. Сразу же после Рождества, 9 января 2020 года, Анна должна была передать своих детей норвежцу. Однако дожидаться этой даты она не стала – забрав детей, она бежала из родной страны в далекую Россию. Анна верила, что здесь ее и ее малышей смогут защитить.

Продолжение следует...

А КАК У НИХ?

Какое наказание ждет педофилов в разных странах мира?

В странах ЕС и США наряду с тюремным заключением широко применяется химическая кастрация преступников, нападавших на детей. Правда, зачастую педофил должен сам дать согласие на эту процедуру. Единственное исключение Чехия – здесь после тюремного заключения педофил отправляется не на свободу, а в психиатрическую клинику. Чтобы ее избежать, пациент должен согласиться на хирургическую кастрацию. В России педофилам грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Еще строже наказание на востоке: смертная казнь для них предусмотрена в странах Африки, Ираке, Иране, Китае и в Саудовской Аравии.

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