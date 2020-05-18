«Разозлился и сказал, что у нас был секс»: Против психолога, которая якобы совратила трудных подростков, возбудили уголовное дело

Следователи всерьез заинтересовались историей с обвинением детского психолога в совращении трудных подростков в Городецком районе. Как «Комсомольской правде» сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, по результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

- Уголовное дело мы возбудили по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Разбираемся, - заявили в ведомстве 18 мая.

Тем временем мальчишка, который обвинил соцработника в домогательствах, дал повторные объяснения. Теперь он настаивает на том, что с 27-летним психологом Анной Федуловой (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) у него исключительно приятельские отношения. Хотя ранее воспитанник Городецского детдома был по уши в нее влюблен.

Но от любви до ненависти, как говорится, один шаг. Однажды 16-летний Алексей (имя изменено. - Прим. ред.) обратился к работнице Центра социальной помощи семье и детям с просьбой дать ему взаймы некоторую сумму денег. Та, конечно, отказала. Вот он и взъелся.

- Он потом заявил, что разозлился на меня, потому что я не дала ему денег в долг. А ведь он просил... - вспоминает психолог. - В общем, решил мне отомстить, сказав, что у нас с ним был оральный секс, хотя на самом деле его не было!

При этом, по словам Анны Федуловой, она регулярно покупает детдомовцам еду, потому что ребята жалуются на ужасную кормежку.

Более того, недовольство у воспитанников старейшего в Нижегородской области детского дома вызывают не только казенные харчи, но и в целом отношение со стороны руководства учреждения. То неприятными словами обзывают, то вовсе сажают в изолятор с заколоченными окнами и без средств связи.

Вот и в объяснительной, которую Алексей отнес в отдел по делам несовершеннолетних (копия имеется в распоряжении «Комсомолки. - Прим. ред.), говорится, что детдомовцы боятся своих педагогов.

- В частности директор Макунина Т. Г. оказала на меня давление, чтоб я написал ложную информацию, потому что у нее неприязненное отношение к Анне Федуловой и организации, где она работает, - написал подросток.

И тут же добавил, что уже извинился перед психологом за клевету.

- [Она] хороший человек и как специалист по своей работе - тоже. Я сам вышел на связь с ней и попросил помочь мне рассказать правду, - сообщается в объяснительной.

Кстати, история с оральным сексом на Городецком валу не прошла мимо профильного министерства Нижегородской области. Правда, комментировать ее в беседе с «Комсомолкой» отказались, отметив, что проверкой этой информации занимаются правоохранительные органы - туда и обращайтесь. И все же добавили, что жалоб со стороны детдомовцев на избиения, угрозы помещения в изолятор или психушку в региональный минобр не поступало.

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