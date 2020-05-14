«Два раза - в кабинете, один - на Городецком валу»: Детского психолога обвинили в совращении трудных подростков

Странная история приключилась в нижегородской глубинке с участием психолога и двух воспитанников Городецкого детдома. Один из мальчишек рассказал, что 27-летняя Анна Федулова (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.) принуждала его к оральному сексу. Трижды. И теперь в отношении молодой женщины организована проверка.

По словам психолога, с 8 мая 17-летний воспитанник Городецкого детдома находится в изоляторе.Фото: СОЦСЕТИ

Приставала в кабинете

ГКОУ «Городецкий детский дом» является одним из старейших учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Нижегородской области. Буквально недавно ему исполнилось 95 лет. И вдруг такой скандал! Вместо того, чтобы помогать детям с трудной судьбой, психолог зашла, что называется, с другой стороны. Но это только со слов одного из «потерпевших».

- 16-летний Алексей (имя изменено. - Прим. ред.) так прямо и сказал, что дважды психолог приставала к нему в своем кабинете в Центре социальной помощи семье и детям Городецкого района, а один раз - на территории Городецкого вала. Ну, знаете, местная достопримечательность такая, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Опросили также 17-летнего Николая, который вроде как также стал жертвой психолога. Но тот заявил твердо: ничего такого Федулова с ним не делала. Да и сама Анна на все отрицательно машет головой.

- Не было такого! - отрезала психолог, стараясь держать себя в руках.

Причем, как пояснил собеседник «Комсомолки», на момент «близости» Алексею еще не исполнилось шестнадцать. Что, безусловно, усложнило ситуацию. В общем, полиция опросила обе стороны конфликта и передала материалы местным следователям для принятия решения по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Анна Федулова уверяет, что с детдомовцами у нее исключительно приятельские отношения.Фото: СОЦСЕТИ

«Мы, можно сказать, друзья!»

Однако, как выяснилось, Анна Федулова тоже не сидит сложа руки. Уверяет, что до подростков не домогалась и вообще написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность детдома, в котором, с ее слов, измываются над воспитанниками.

- Мне приходится работать с трудными подростками, состоящими на профилактическом учете за кражу, воровство и прочее. В частности, Леша сидел за кражу еще в октябре прошлого года. Дети постоянно сбегают из Городецкого детдома, потому что директор унижает их, всячески оскорбляет, - поделилась психолог в беседе с «Комсомольской правдой». - А с ребятами мы в хороших отношениях, можно сказать, друзья!

На вопрос, отчего несовершеннолетний приятель наговорил про нее всякого, женщина выдохнула: «На него надавили, заставили!» Дело в том, что 7 мая 2020 года 17-летний Николай в очередной раз сбежал из детдома. А поскольку руководство учреждения в курсе дружеских отношений своего воспитанника и психолога из Центра соцпомощи, решили, что наверняка сбежал к взрослой знакомой.

Психолог подкармливает воспитанников детдома, потому что, с их слов, кормят там не очень.Фото: СОЦСЕТИ

- Дети знают, что могут рассказать мне о любых проблемах. Вот и Коля признался, что сбежал из детдома после того, как директор сказала ему прямым текстом: «Вали отсюда». А когда не смогла его найти, решила провести в отношении меня проверку. Якобы он может скрываться у меня. Естественно, Коля вернулся в учреждение - не захотел подставлять меня. Так все и закрутилось. То есть никаких интимных отношений у меня ни с кем нет и не было, - заверила Анна.

А Леша, который ранее заявил, что психолог вступала с ним в сексуальные отношения, позже опроверг свои слова.

- Сказал, что ничего против меня не имеет и вообще соврал под давлением, - уточнила собеседница «Комсомолки».

Психолог заявила, что работает с очень тяжелыми ребятами. Такие и приврать могут.Фото: СОЦСЕТИ

«Дети сложные, поэтому врут»

С 8 мая 2020 года Николай находится в изоляторе с заколоченными окнами, без права на прогулку или получение передачки. Связаться с ним также невозможно - мобильный предусмотрительно отобрали. Радикальные меры со стороны руководства детдома психолог объясняет неумением найти иные рычаги воздействия на трудных подростков.

- Уже после того, как началась проверка, директор сказала: «Дети сложные, все стоят на психиатрическом учете, поэтому врут». Действительно, непростые ребята. Сначала могут сказать одно, потом - другое. Но вообще я уже третий год работаю в государственной организации. У меня хорошие отзывы, никаких нареканий, ничего. Все началось, когда произошла история с побегом Коли, - настаивает Анна.

С ее слов, ребята неоднократно просили ее как-то повлиять на директора детдома. Сами они бунтовать бояться - чуть что, им угрожают психушкой.

- Я сама немного в шоке, что про меня статью пишут. Не хотелось бы такое читать о себе, потому что это бред! - тяжело выдохнула женщина, у которой, к слову, двое маленьких детей. - На мой взгляд, сейчас гораздо важнее разобраться с жестоким обращением с детьми, а не какими-то ерундовыми обвинениями в мой адрес. Я пришлю вам аудиозапись, на которой слышны оскорбления в адрес воспитанников Городецкого детдома.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила официальные запросы в пресс-службу областной прокуратуры, СУ СКР по Нижегородской области и региональный минздрав с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Продолжение следует…

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