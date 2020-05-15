2020-05-15T16:13:47+03:00
Общество

«Я был в нее влюблен»: Трудный подросток рассказал, почему обвинил детского психолога в домогательствах

Мальчик заявил, что директор детдома заставила его оклеветать соцработника из-за «неприязненного отношения» [эксклюзив «КП»]
Анастасия НАЗАРОВА
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Воспитанник детдома заявил, будто психолог принуждала его к оральному сексу.Воспитанник детдома заявил, будто психолог принуждала его к оральному сексу.Фото: СОЦСЕТИ
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История с воспитанниками Городецкого детдома, которых якобы совратила детский психолог, получила продолжение. Как стало известно «Комсомольской правде», один из «совращенных» мальчишек неровно дышит к молодому специалисту, а соврать про оральный секс решил в отместку.

По инициативе директора детдома

Напомним, источник в правоохранительных органах сообщил, что информация о возмутительных действиях педагога поступила от 16-летнего воспитанника Городецкого детдома Алексея (имя героя изменено. - Прим. ред.).

- Так прямо и сказал, что дважды психолог приставала к нему в своем кабинете в Центре социальной помощи семье и детям Городецкого района, а один раз - на территории Городецкого вала. Ну, знаете, местная достопримечательность такая, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Вроде как «потерпевшим» также стал 17-летний Николай, но тот заявил твердо: ничего такого Анна Федулова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) с ним не делала. Да и сама Анна на все отрицательно машет головой.

- Не было такого! - отрезала психолог, стараясь держать себя в руках.

А поскольку на момент «близости» Алексею еще не было шестнадцати, молодой женщине может грозить наказание по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Это, конечно, если следователям удастся собрать доказательства. Но пока речи нет даже о возбуждении уголовного дела! Правоохранительные органы ведут проверку.

Причем позже стало известно: проверку того, чем 27-летний психолог занимается во вне рабочее время с трудными подростками, инициировала директор Городецкого детдома.

16-летний подросток написал новую объяснительную, в которой рассказал, что уже извинился перед психологом.

16-летний подросток написал новую объяснительную, в которой рассказал, что уже извинился перед психологом.

«Я решил ей отомстить!»

Тем временем подросток, заваривший эту кашу с оральным сексом на Городецком валу, написал повторную объяснительную. Скрины двух листков, на которых неровным юношеским почерком изложены причины, подтолкнувшие парня на вранье, находятся в распоряжении редакции «КП-Нижний Новгород». Там черным по белому написано: детдомовец дал ложные показания в отношении Анны Федуловой.

- Я был на нее зол, потому что спросил денег в долг, а она мне не дала. Поэтому я решил ей отомстить. Сказал, что она делала мне […], хотя этого не было. Я никогда не состоял с ней в отношениях! - поклялся Алексей. - Я был в нее влюблен, но она относилась ко мне как к другу. Покупала еду, помогала. Друзьям я тоже рассказал такую историю, поэтому они и написали объяснение с моих слов. [За эту историю] я прошу прощения у Анны Федуловой. Хороший человек и как специалист по своей работе - тоже. Я сам вышел на связь с ней и попросил помочь мне рассказать правду.

А ниже добавил, что с повинной пришел в отдел по делам несовершеннолетних уже без педагогов. Мол, побоялся, что они не дадут сказать ему правду.

- Боимся их! В частности директор Макунина Т. Г. оказала на меня давление, чтоб я написал ложную информацию, потому что у нее неприязненное отношение к Анне Федуловой и организации, где она работает, - сообщил подросток, отметив, что писал объяснительную по своей воле, в трезвом уме и памяти.

16-летний подросток написал новую объяснительную, в которой рассказал, что уже извинился перед психологом.

16-летний подросток написал новую объяснительную, в которой рассказал, что уже извинился перед психологом.

Минобр: «Жалоб не поступало»

Тем временем в министерстве образования Нижегородской области, коему подчиняется Городецкий детдом, комментировать историю с совращением трудных подростков не стали. Объяснили, что этим занимаются правоохранительные органы - к ним и обращайтесь. Зато подробно ответили на официальный запрос «Комсомольской правды» по поводу якобы нечеловеческих условий, в которых содержатся воспитанники детдома. Об этом «Комсомолке» накануне сообщила психолог Анна Федулова.

- Я сама немного в шоке, что про меня статью пишут. Не хотелось бы такое читать о себе, потому что это бред! - тяжело выдохнула женщина. - На мой взгляд, сейчас гораздо важнее разобраться с жестоким обращением с детьми, а не какими-то ерундовыми обвинениями в мой адрес.

По ее словам, при каждом удобном случае директор угрожает детдомовцам психушкой. При этом в министерстве пояснили, что для оказания психиатрической помощи воспитанники детского дома могут направляться на лечение исключительно по направлению врача-психиатра.

- Жалоб со стороны воспитанников детского дома в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в том числе на избиения, угрозы помещения в изолятор или психиатрическую больницу, не поступало, - говорится в ответе на запрос.

Вместе с тем выяснилось, что проверки в детдоме все же были. Их проводили министерство образования и МО МВД России «Городецкий». Однако факты нарушения прав несовершеннолетних, а именно - угрозы жизни и здоровью, о которых «Комсомолке» сообщила психолог Анна Федулова, не подтвердились.

Продолжение следует…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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