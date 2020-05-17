С 18 мая в детских садах Нижнего Новгороде заработает больше дежурных групп

17 Май 2020 2020-05-17T11:56:33+03:00

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Количество дежурных групп в детских садиках региона будет увеличено с 18 мая. Об этом в своем Instagram сообщил глава министерства образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.

Он отметил, что дежурных групп станет больше, так как в адрес министерства поступило много обращений от жителей региона. Начиная с понедельника, в 767 дошкольных учреждениях заработают 1 460 групп. В них смогут заниматься 13277 воспитанников – на 6827 детей больше.

Чтобы определить туда ребенка, родителям нужно направить заявление на электронную почту детского сада по месту жительства. Если места будут отсутствовать, то им будет предложено зачислить детей в другие группы дошкольных учреждений этих же районов.

Как будут работать детские садики в дальнейшем, будет зависеть от ситуации, отметил Сергей Злобин.

Напомним, за минувшую неделю количество воспитанников детсадов сократилось более чем в 2,5 раза. Как сообщил глава министерства образования, родители привели туда 13100 ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU