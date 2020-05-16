2020-05-15T21:16:30+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 5903 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 307 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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По словам губернатора, нарушение самоизоляции приводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек.По словам губернатора, нарушение самоизоляции приводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 5903 человек. Так, за прошедшие сутки в регионе было выявлено еще 307 новых случаев заражения этим смертельно опасным заболеванием.

Ранее глава региона Глеб Никитин говорил, что число выявленных заболевших - это результат огромного объема исследований, которые проводятся в круглосуточном режиме.

- Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений, - признался чиновник.

Сообщалось также, что количество умерших от коронавируса нижегородцев выросло до 40 человек. За минувшие сутки подтвердилась информация о трех новых жертвах этого смертельно опасного заболевания.

По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, у всех троих погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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