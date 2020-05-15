2020-05-15T14:09:08+03:00
Происшествия

«Толкнул, но не убивал!»: Предполагаемый убийца 27-летнего Никиты Пурина из Балахны предстал перед судом

«Комсомолка» узнала, как прошло судебное заседание и почему приговор до сих пор не озвучили
Анастасия НАЗАРОВА
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Предполагаемый убийца Никиты Пурина предстал перед судом.Предполагаемый убийца Никиты Пурина предстал перед судом.Фото: СОЦСЕТИ
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Пять с половиной месяцев прошло с убийства 27-летнего жителя Балахны Никиты Пурина. Он пел на городских праздниках и вообще был душой любой компании. По словам его родных и друзей, Никита был самым жизнерадостным и добрым человеком, которого они знали. Однако жизнь молодого человека оборвалась в один миг и не по естественным причинам.

Никите Пурину было всего 27 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Никите Пурину было всего 27 лет.Фото: СОЦСЕТИ

«Приревновал к спутнице»

«Комсомолка» рассказывала, что конфликт между двумя местными жителями 30 ноября 2019 года около паба в Балахне. На драку, закончившуюся трагедией, дебошира подтолкнула ревность. Причем поначалу в соцсетях сообщалось, что молодого человека насмерть забил не один, а трое мужчин.

- Он до последнего боролся за свою жизнь. Но не выжил, - говорилось в паблике «Регион-52». - 30 ноября Никита Пурин пошел в бар «Марбург паб», где к нему пристали трое мужчин, а потом вывели его на улицу. Там началась драка, нападавшие начали бить парня ногами. В тяжелейшем состоянии Никиту доставили в больницу, но спасти жизнь ему так и не смогли.

А буквально на следующий день после этой публикации стало известно о задержании подозреваемого в убийстве. По версии следствия, в ходе стычки между посетителям питейного заведения обвиняемый ударил Никиту Пурина по голове. Тот упал и потерял сознание. Скорая помощь доставила его в больницу, где в последствии он скончался от полученных повреждений.

- В кафе потерпевший поздоровался с сожительницей обвиняемого, после чего злоумышленник, приревновав спутницу, предложил молодому человеку выйти из кафе, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

С обвинением согласен, но частично

После нанесения смертельного удара 41-летний житель Балахны попытался скрыться от полиции, но в тот же день был задержан в Ульяновской области. Вину в содеянном не признал.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.

Судебное заседание состоялось днем 13 мая. На нем побывала младшая сестра Никиты Кристина Пурина, которая рассказала «Комсомольской правде», как все прошло.

- В начале убийце после оглашения обвинения дали слово и спросили, согласен ли он с обвинением. Он сказал: «Согласен, но частично. Я только толкнул его, не убивал». Хотя, конечно, это полная ложь! - уверена родственница убитого.

Кстати, за один раз выслушать всех свидетелей, а после вынести приговор не вышло. Да это и неудивительно - стольких опросить нужно! Вероятно, что близким Никиты Пурина придется встретиться с его предполагаемым убийцей в зале судебных заседаний еще не раз.

- Это точно не последнее заседание. Ведь нужно выслушать всех свидетелей. Их немало, - добавила собеседница «Комсомолки». - Верим, что добро победит, зло будет наказано! Сила в правде, а правда на нашей стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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