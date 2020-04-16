«Приревновал к спутнице»: Убийца молодого музыканта из Балахны предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего мужчины, убившего молодого музыканта из Балахны осенью прошлого года. Теперь он предстанет перед судом, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, конфликт между мужчинами произошел 30 ноября возле кафе в Балахне. На драку, закончившуюся трагедией, дебошира подтолкнула ревность. Причем поначалу в соцсетях сообщалось, что молодого человека насмерть забил не один, а трое мужчин.

- Он до последнего боролся за свою жизнь. Но не выжил, - говорилось в паблике «Регион-52». - 30 ноября Никита Пурин пошел в бар «Марбург паб», где к нему пристали трое мужчин, а потом вывели его на улицу. Там началась драка, нападавшие начали бить парня ногами. В тяжелейшем состоянии Никиту доставили в больницу, но спасти жизнь ему так и не смогли.

А буквально на следующий день после этой публикации выяснилось, что подозреваемый в убийстве парня задержан.

По версии следствия, в ходе стычки между посетителям питейного заведения обвиняемый ударил Никиту Пурина по голове. Тот упал и потерял сознание. Скорая помощь доставила его в больницу, где в последствии он скончался от полученных повреждений.

- В кафе потерпевший поздоровался с сожительницей обвиняемого, после чего злоумышленник, приревновав спутницу, предложил молодому человеку выйти из кафе, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

После нанесения смертельного удара 41-летний житель Балахны попытался скрыться от полиции, но в тот же день был задержан в Ульяновской области. Вину в содеянном не признал.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.

Кстати, погибший был музыкантом и душой компании. По словам его родной сестры Кристины Пуриной, брат всегда был жизнерадостным, его оптимизм и жизнелюбие буквально завораживали окружающих.

- Даже когда было тяжело и грустно, ты всегда улыбался! Всегда оставался оптимистичным! Многому должны поучиться у тебя, - написала Кристина на своей страничке «ВКонтакте». - Люблю тебя бесконечно, братишка. Никто и никогда нас не разлучит. Ты всегда будешь рядом…

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