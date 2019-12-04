«Поссорились из-за спутницы»: Подозреваемый в убийстве 27-летнего жителя Балахны задержан

Чудовищную расправу на 27-летним мужчиной устроил житель Балахны 30 ноября. На драку, закончившейся трагедией, дебошира подтолкнула ревность.

Информация о конфликте между местными жителями появилась в социальных сетях 2 декабря. Сообщалось, что трое мужчин насмерть забили молодого человека.

- Он до последнего боролся за свою жизнь. Но не выжил, - написал паблик «Регион-52». - 30 ноября Никита Пурин пошел в бар «Марбург паб», где к нему пристали трое мужчин, а потом вывели его на улицу. Там началась драка, нападавшие начали бить парня ногами. В тяжелейшем состоянии Никиту доставили в больницу, но спасти жизнь ему так и не смогли.

Вечером 3 ноября стало известно, что подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Никиты Пурина задержан. При этом ни слова о том, что нападавших было несколько.

По версии следствия, рано утром 30 ноября около кафе по проспекту Дзержинского 40-летний житель Балахны ударил Пурина по голове. Тот упал и потерял сознание.

- По данному факту следователями МВД было возбуждено уголовное дело. Однако в связи с тем, что 1 декабря потерпевший скончался от полученных телесных повреждений, уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в следственные органы Следственного комитета, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону. - Предварительно мужчины поссорились в кафе из-за спутницы подозреваемого. Скоро ему будет предъявлено обвинение.